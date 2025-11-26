B1 Inregistrari!
Inspectorii ANAF se urcă pe vedetele OnlyFans. Vedetele din platformele pentru adulți, milioane de lei datorii la stat

Adrian A
26 nov. 2025, 11:36
Guvernul nu lasă niciun român care trebuie să dea bani la stat, neverificat. Iar acum a venit rândul celor de pe OnlyFans și alte platforme pentru adulți să fie controlați de ANAF.

ANAF merge peste vedetele de pe OnlyFans

ANAF a demarat o serie de controale extinse la peste 100 de persoane fizice care au obținut venituri, pe care nu le-au declarat, din videoclipuri postate pe platformele OnlyFans și LiveJasmine, de conținut pentru adulți.

Potrivit datelor analizate de inspectorii Fiscului, în perioada 2023–2024, persoanele respective au încasat venituri substanțiale de la platformele OnlyFans și LiveJasmine. Analiza arată că aceste venituri, în valoare totală de 64,25 milioane lei, nu au fost declarate autorităților fiscale.

În urma evaluărilor, ANAF a estimat datorii la stat de aproximativ 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS.

Cât se câștigă pe OnlyFans

Potrivit celor de la ANAF, o singură persoană care activează pe platformele pentru adulți a ajuns la un câștig de 3,15 milioane de lei în perioada 2023–2024, ceea ce înseamnă un câștig lunar de aproape 53.000 de euro. Iar cel mai mic câștig a fost de 200.000 de lei într-un an de zile.

De asemenea, în prezent, alte 384 de persoane fizice, creatori de conținut video, care au încasat venituri de 280 milioane de lei, fac obiectul analizelor de risc ale ANAF.

Ofensiva Fiscului peste activitățile din online nu este nouă. În ultimii ani, ANAF a extins controalele asupra unor zone considerate “sensibile” sau cu risc fiscal ridicat. Printre acestea platformele de videochat, unde, în perioada 2022-2024, ANAF a identificat peste 270 de persoane cu venituri totale de aproximativ 400 de milioane de lei.

Și criptomonedele sunt în vizorul ANAF-ului. Anul trecut, de exemplu, inspectorii Fiscului au găsit la o singură companie venituri nedeclarate de peste 100 de milioane de lei din tranzacții cu monede virtuale, după cum arată Economedia.

