O intervenție complexă coordonată de Poliția Capitalei a avut loc miercuri, în Sectorul 3 al Bucureștiului, pentru salvarea unei femei aflate într-o situație de risc iminent. Acțiunea a implicat polițiști, negociatori, echipe de asalt și alpiniști salvatori, mobilizați pentru protejarea vieții persoanei.

Cum a fost semnalată situația de risc

Potrivit informațiilor transmise de , alerta a fost declanșată în jurul orei 12.30, printr-un apel la SNUAU 112. Sesizarea indica faptul că o femeie, pe fondul unor probleme personale, s-a baricadat în locuință, manifestând un comportament agitat și refuzând orice formă de cooperare cu autoritățile.

Polițiștii Secției 23 s-au deplasat de urgență la adresă, evaluând rapid situația operativă și nivelul de risc. Având în vedere circumstanțele, a fost decisă activarea unui dispozitiv specializat, pentru a preveni escaladarea incidentului.

La intervenție au participat polițiști ai Secției 23, alături de structuri ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Poliției Capitalei. În dispozitiv au fost incluși negociatori specializați și echipe de asalt, pregătite să intervină în condiții de maximă siguranță.

Intervenția a fost sprijinită și de structurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranță, la fața locului au fost mobilizate inclusiv echipaje ISUB-IF și o echipă de alpiniști salvatori.

Cum s-a desfășurat misiunea de salvare

Pe parcursul operațiunii, au gestionat situația prin delimitarea perimetrului și coordonarea tuturor forțelor implicate. Prioritatea absolută a fost protejarea vieții persoanei aflate în pericol și prevenirea oricărui incident care ar fi putut pune în pericol alte persoane.

Pentru susținerea intervenției, alpiniștii salvatori ai ISUB-IF au acționat în rapel, oferind sprijin tactic dispozitivului coordonat de Poliția Capitalei, relatează Digi24. Prezența acestora a permis o abordare sigură și flexibilă a intervenției, în funcție de evoluția situației.

În momentul considerat oportun, echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale a pătruns în locuință. Intervenția a fost descrisă de autorități drept una rapidă și profesionistă, femeia fiind preluată în siguranță, fără producerea unor incidente.

Persoana a fost ulterior predată echipajelor medicale specializate, transportată și internată într-o unitate medicală de profil. Conform Poliției Capitalei, femeia se află în afara oricărui pericol, fiind monitorizată de cadrele medicale.

Poliția Capitalei subliniază că astfel de coordonate fac parte din activitatea permanentă a structurilor specializate, menite să gestioneze situații critice și să protejeze viața și siguranța cetățenilor, în cooperare cu celelalte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne.