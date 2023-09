Într-un oraș din județul Vaslui au fost asfaltate și gurile de canal / Explicația Primăriei: „A fost mai ușor așa”

Municipiul Huși din județul Vaslui s-a transformat într-o mică Veneție miercuri după ce firma care s-a ocupat de asfaltarea străzilor a acoperit inclusiv gurile de canal care aveau rolul de a colecta apa pluvială. Așa se face că în urma unei ploi torențiale străzile din Huși au fost acoperite miercuri de ape, așa cum se întâmplă la fiecare ploaie mai puternică.

Autoritățile se apără în fața valului de nemulțumiri spunând ca a fost mai ușor de asfaltat așa și că, în viitor, vor fi căutate și gurile de canal.

În Consiliul Local Huși s-a discutat la un moment dat această chestiune, ridicată de consiliera Cătălina Popa, iar executivul a recunoscut problema gurilor de canal astupate, însă a spus că s-ar fi făcut acest compromis, că era mai ușor de asfaltat în felul acesta, urmând ca, neapărat, la un moment dat să se identifice fiecare gură de canal și să fie scoasă din nou la suprafață. Când se va întâmpla acest lucru?! Nu se știe, relatează

„Uitați-vă ce este aici! Dar știți de ce? Pentru că ai noștri conducători de oraș, vrednici nevoie-mare, au asfaltat de-a valma, trecând cu asfaltul peste gurile de canal, peste acele capace găurite pe care le știm cu toții. Cum să se mai adune apa în canalizări, dacă ele nu mai există?

Sigur că am reclamat la Primărie, am vorbit cu doi consilieri care stau pe aici, dar fără niciun folos! Am citit doar că au spus într-o ședință, că, da, într-o zi o să depisteze din nou unde sunt acele guri de canal și o să le scoată la suprafață. Păi, e posibil așa ceva? De ce să facă asta, stricând asfaltul?

Le-a fost lene să ocolească fiecare gură de canal, așa că au trecut cu utilajul și au acoperit tot. Treabă pe repede-nainte. Lenea e mare. Eu așa consider. După ce că ne terorizează TIR-urile și cisternele zi și noapte, acum suntem și inundați de fiecare dată când plouă”, spune unul dintre localnici pentru presa locală.