Acasa » Eveniment » Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise

Invazie de creaturi marine periculoase, în Spania. Mai multe plaje au fost închise

Selen Osmanoglu
21 aug. 2025, 13:34
Sursa foto: José Luis Sáez/X

„Cei mai frumoși ucigași din ocean” și-au făcut apariția pe unele plaje din Spania. Turiștilor li s-a interzis să intre în apă pe o porțiune de 11 km de-a lungul coastei Costa Blanca.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul primarului

Ce s-a întâmplat

Pe plajele din municipiul Guardamar del Segura, situat la nord de Torrevieja, au apărut creaturi marine periculoase, dragoni albaștri, care au fost numiți „cei mai frumoși ucigași din ocean”. Steagurile roșii au fost ridicate.

Melcul de mare, cunoscut și sub numele de Glaucus atlanticus, se hrănește cu meduzele portugheze mortale și alte creaturi marine veninoase, potrivit Daily Mail, citat de Adevărul.

Aceste creaturi absorb celulele urticante din hrana lor și le stochează în doze concentrate, ceea ce le conferă o înțepătură mult mai puternică decât cea a prăzii lor.

Dacă te înțeapă o astfel de vietate, simptomele sunt următoarele: greață, durere, vărsături și dermatită alergică acută de contact.

Mesajul primarului

„Steag roșu pe plajele din Guardamar. Baia este interzisă după apariția pe plaja Vivers a două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub numele de Dragonul Albastru”, a transmis primarul din Guardamar del Segura, Jose Luis Saez.

„Reamintim oamenilor că, în ciuda culorii sale strălucitoare și izbitoare și a dimensiunii sale mici ar trebui să se țină departe de acest animal din cauza înțepăturii sale. Primăria din Guardamar del Segura a lansat o operațiune preventivă pentru a detecta eventualele exemplare aduse de curenții oceanici. Angajații primăriei urmăresc îndeaproape evoluția situației și vor informa populația cu privire la diferitele măsuri care trebuie luate”, a adăugat el.

El a îndemnat oamenii să nu atingă aceste creaturi dacă le văd, nici măcar cu mănuși.

„Dacă sunteți înțepați, spălați zona afectată cu apă sărată și mergeți la cel mai apropiat punct de prim ajutor sau centru de sănătate. Aceste creaturi sunt otrăvitoare, iar înțepăturile lor pot provoca greață, durere și vărsături. Până la noi dispoziții, scăldatul în mare este interzis”, a încheiat.

