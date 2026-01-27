Traficul cu automarfare la frontiera României cu Serbia este perturbat din cauza protestelor transportatorilor sârbi, însă autoturismele tranzitează punctele de trecere fără probleme, anunță Inspectoratul General al Poliției de Frontieră ( ). Autoritățile române monitorizează situația și iau măsuri pentru a reduce întârzierile și blocajele. Iată despre ce este vorba!

Măsuri operative la frontieră

În contextul protestelor transportatorilor de marfă din Serbia, care afectează tranzitarea automarfarelor prin punctele de trecere Jimbolia, Moravița și Porțile de Fier I, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a dispus mai multe măsuri operative pentru gestionarea situației, scrie Agerpres.

„Polițiștii de frontieră monitorizează permanent situația operativă, mențin legătura cu autoritățile de frontieră sârbe și cu celelalte instituții competente și adoptă măsuri operative pentru fluidizarea traficului, în funcție de evoluția situației din teren”, a transmis marți Biroul de presă al IGPF.

Autoritățile verifică permanent fluxul de marfă și circulația autoturismelor, astfel încât traficul să fie menținut cât mai fluent, iar timpii de așteptare să fie reduși la minimum. De asemenea, polițiștii de frontieră oferă sprijin participanților la trafic și recomandări pentru evitarea aglomerației.

Informarea participanților la trafic

Pe lângă măsurile operative, IGPF a dispus și informarea suplimentară a șoferilor. Astfel, cei care tranzitează frontiera pot afla în timp real situația traficului, durata estimativă a așteptării și eventualele blocaje.

Sistemul de Intrare/Ieșire (Entry/Exit System-EES), implementat la nivel european, este aplicat la frontiera României conform legislației europene și naționale. Poliția de Frontieră Română se asigură că regulile sunt respectate și că formalitățile se desfășoară legal și eficient.

Recomandări pentru șoferi

Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să: