Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO"

Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”

Selen Osmanoglu
10 sept. 2025, 12:04
Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării. Sursa foto: Ionuț Moșteanu / Facebook

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Acesta a spus că ceea ce s-a întâmplat este „o escaladare periculoasă din partea Rusiei”.

Cuprins

  • Ce a transmis Ionuț Moșteanu
  • „Suntem solidari cu Polonia”

Ce a transmis Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării consideră că dronele rusești care au invadat spațiul aerial al Poloniei reprezintă un „incident foarte grav”.

„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”, a scris Ionuț Moșteanu, pe pagina de Facebook.

„Suntem solidari cu Polonia”

Moșteanu a afirmat că România este „în contact permanent cu aliații săi” și va „răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”.

„România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a mai scris acesta pe pagina de Facebook.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este primul oficial al statului român care a reacționat după ce au fost făcute publice informațiile legate de dronele rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei.

