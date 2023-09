iPhone 14 second hand poți comanda online la preț redus, de la Yzzy

Pentru foarte multe persoane, telefoanele second hand nu sunt întocmai preferatele lor, iar acest lucru depinde de foarte multe aspecte. Fie nu găsesc un preț care să fie pe măsura bugetului lor, fie sunt sceptici asupra modului de funcționare, fie găsesc o calitate slabă a lor și poate chiar multe defecte la aspect.

Toate acestea nu mai reprezintă o problemă la Yzzy. Ai la dispoziție second hand care arată și funcționează impecabil, cât și multe alte modele de la Apple sau Samsung. Magazinul online te așteaptă cu o mulțime de noi gadgeturi la prețuri excelente, dar și la o calitate superioară.

Dacă îți dorești să îți schimbi telefonul cu ultimul model din gama Apple sau Samsung – fiind mai des achiziționate – însă nu îți permiți prețul lor per produs nou, atunci Yzzy este o soluție! Site-ul îți oferă acces la o mulțime de telefoane second hand, verificate tehnic prin peste 60 de teste, ținându-se cont de peste 30 de criterii pentru ca un produs să fie vândut. Telefoanele de care dispune site-ul sunt verificate și puse în vânzare numai după ce s-au asigurat că acestea funcționează foarte bine. În plus, primești și garanție de 12 luni la fiecare telefon achiziționat.

Sănătatea bateriilor se află între 85-100%, așadar cu siguranță vei beneficia de un produs calitativ. Magazinul online este unul autorizat, unde ai la dispoziție toate detaliile despre fiecare telefon în parte. Acum poți cumpăra telefoane second hand fără să îți faci griji că acestea nu vor funcționa ori că vei plăti un preț care nu reflectă realitatea.

Ultimele modele de dispozitive mobile la Yzzy!

Vrei să îți cumperi ultimul model de iPhone, însă prețul lui nu se încadrează în bugetul tău? La Yzzy ai la dispoziție ultimele modele de dispozitive, pe care le poți alege în funcție de nevoile tale. Poți descoperi pe site toate informațiile despre fiecare telefon, vei vedea ce defecte are, în ce culori este disponibil, care este capacitatea memoriei, cât și multe alte aspecte foarte importante.

Pe site ai posibilitatea de a alege telefoane ca noi și foarte bune, în culori variate și cu spații de stocare diferite. Atât în ceea ce privește marca Apple, cât și Samsung, Xiaomi sau Huawei, toate produsele sunt disponibile în mai multe variante. De pe site selectezi marca, apoi modelul și varianta care se încadrează mai bine în preferințele tale.

Vinde-ți telefonul la un preț bun!

Se întâmplă de o mulțime de ori ca telefoanele second hand să fie subevaluate sau supraevaluate. În acest caz, dacă vrei să îți vinzi telefonul la un preț bun, Yzzy îți oferă această posibilitate. Intri pe site la secțiunea de „Vinde-ți telefonul”, apoi selectezi marca acestuia, urmată de model. Completezi un chestionar, iar unul dintre consultanți te va contacta pentru a stabili detaliile. Totul se întâmplă exclusiv online, rapid.

