Irina Tănase, prima reacție după eliberarea lui Liviu Dragnea: „Mă duc să-mi iau bărbatul acasă”

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a spus că plânge de fericire de când a auzit că acesta va fi eliberat din închisoare.

„Sunt foarte fericită! Am început să plâng de fericire! Acum mă îmbrac și mă duc să-mi iau bărbatul acasă”, a spus Irina Tănase, pentru Antena 3.

Liviu Dragnea, eliberat condiționat din închisoare

Tribunalul Giurgiu a dispus, joi, eliberarea condiționată a fostului lider PSD Liviu Dragnea.

„Cu decență și demnitate mi-am dus pedeapsa. Am muncit zilnic când mi s-a permis, am fost la cursuri, lunar am primit recompense, inclusiv iunie, iulie, să judecați conform legii și să admiteți cererea de eliberare condiționată”, a spus Dragnea, în sala de judecată.

Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman. Speța viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi a Anisei Niculina Stoica. Procurorii susţin că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a celor două angajate, în schimbul unor foloase necuvenite. Deși lucrau la sediul organizației PSD Teleorman, condusă de Dragnea, femeile erau plătite de DGASPC Teleorman.

Dragnea a depus inițial o cerere de eliberare condiționată la Judecătoria Sectorului 5, dar aceasta i-a fost respinsă. Dragnea a contestat decizia la Tribunalul București, dar apoi a cerut strămutarea procesului la Tribunalul Giurgiu, argumentând că magistrații de acolo au protestat împotriva Legilor Justiţiei promovate pe vremea lui.