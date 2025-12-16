B1 Inregistrari!
Laurențiu Beșu, judecătorul din documentarul „Justiție Capturată", se prezintă azi la CSM. Ce urmează

Ana Maria
16 dec. 2025, 09:52
Sursa foto: Captura video Youtube / @Recorder
Cuprins
  1. Ce prevede procedura pentru schimbarea funcției între judecători și procurori
  2. Ce dezvăluiri a făcut judecătorul Laurențiu Beșu în documentarul „Justiție Capturată”
  3. Ce s-a întâmplat, ulterior, la Curtea de Apel București

Judecătorul Laurențiu Beșu, care a vorbit deschis în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, nu mai dorește să activeze ca magistrat. El a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) pentru a fi numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Audierea sa este programată marți, 16 decembrie, la ora 12:00, la Secția pentru procurori a CSM.

Ce prevede procedura pentru schimbarea funcției între judecători și procurori

Conform Legii nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, judecătorii pot cere, în mod motivat, să fie numiți procurori, iar procurorii pot solicita să devină judecători. Deciziile sunt luate prin decret prezidențial, la propunerea Secției pentru procurori a CSM.

Laurențiu Beșu se află printre cei 14 judecători care au depus astfel de solicitări în această perioadă, potrivit Hotnews.

Ce dezvăluiri a făcut judecătorul Laurențiu Beșu în documentarul „Justiție Capturată”

Documentarul Recorder, difuzat pe 9 decembrie, a adus în prim-plan dezvăluirile judecătorului Beșu despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București (CAB). Beșu a povestit că a fost mutat la CAB pentru a nu mai face parte din completul care judeca dosarul medicului Mircea Beuran, acuzat de corupție.

„Am fost abordat de președinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel București… M-am gândit și am zis că da, este o decizie bună să promovez”, a spus Beșu.

El a explicat că a înțeles ulterior că mutarea lui avea legătură cu dosarul Beuran: „Judecătorii de la Curtea de Apel București… mi-au spus: «Vezi că tu aveai un dosar acolo și, din ce știm noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenței completului»”.

Ce s-a întâmplat, ulterior, la Curtea de Apel București

Dosarul lui Beuran a fost soluționat de un alt coleg cu o decizie de achitare. Beșu a fost delegat la CAB și această delegare a fost prelungită de mai multe ori, până când a intrat într-un complet care judeca o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău.

Diferențele de opinie cu colegii au dus la decizia șefului de secție de a nu-i mai prelungi delegarea.

CAB l-a acuzat pe Beșu de minciună și i-a cerut să clarifice statutul său, însă Beșu a reacționat, spunând că „tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor”.

