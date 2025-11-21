B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei

Ana Beatrice
21 nov. 2025, 23:27
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei
Sursa Foto: Facebook - Cristian Tudor Popescu
Cuprins
  1. Ce spune CTP despre planul lui Trump pentru Ucraina
  2. Cine joacă, de fapt, rolul agresorului
  3. Este termenul-limită impus Ucrainei o presiune mascată

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că Donald Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei. El afirmă că liderul american îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional, criticând dur „planul de pace” propus de acesta.

Ce spune CTP despre planul lui Trump pentru Ucraina

Gazetarul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj care începe cu întrebarea „Cine e mai ticălos?”.

„PURSUING PEACE. În căutarea păcii. Asta scrie pe fundal albastru deasupra lui Putin și Trump, care-și dau mâna rânjind. Cuvântul pace n-a mai avut un sens atât de hidos de la München 1939. Trocul sângeros de atunci se repetă acum. În rolul Marii Britanii și Franței, semnatarele unui acord de pace cu Germania peste capul Cehoslovaciei, permițând ocuparea zonei Sudeților de către trupele lui Hitler, joacă azi America lui Trump”, a spus CTP.

Cine joacă, de fapt, rolul agresorului

Cristian Tudor Popescu compară promisiunile liderului de la Kremlin cu tacticile folosite de Hitler. El amintește că și atunci garanțiile de pace au fost încălcate brutal.

„Aidoma Führerului, Putin promite că nu mai atacă Ucraina după ce se face stăpân pe Sud-Estul țării – Hitler a încălcat rapid acordul, ocupând toată Cehoslovacia.
Pace. Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine. Și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional. Întrebare: între Trump și Putin, cine este mai ticălos, mai cinic, mai dezgustător? Asta în cazul în care nu veți răspunde: ce-mi pasă mie de ucraineni? Fie la ei acolo!”, se mai arată în postarea acestuia.

Este termenul-limită impus Ucrainei o presiune mascată

Donald Trump a declarat la Fox News Radio că Ziua Recunoștinței reprezintă termenul rezonabil pentru acceptarea planului său de pace. Declarația a apărut după informațiile presei internaționale privind ultimatumul american transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru acceptarea acordului impus acum.

Refuzul ar determina Washingtonul să oprească sprijinul militar și colaborarea informațională, lăsând Ucraina într-o poziție dramatic de vulnerabilă în față. Trump a argumentat că Ucraina pierde teritoriu oricum și a descris conflictul actual drept un masacru scăpat de sub control. El a subliniat că Statele Unite au oferit Ucrainei cele mai bune echipamente militare disponibile, considerând sprijinul american deja substanțial.

