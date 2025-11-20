Negocieri secrete la nivel înalt. Un val de speculații zguduie scena internațională, după ce declarațiile lui Donald Trump despre „ultimul război rămas de rezolvat” sunt urmate de informații privind un presupus plan secret americano-rus. În timp ce Washingtonul și Moscova sunt acuzate că ar negocia pe repede înainte, președintele Volodimir Zelenski caută sprijin extern pentru a evita ceea ce unii numesc „o pace impusă”.

Negocieri secrete la nivel înalt. Când ar urma să se încheie războiul din Ucraina

Zilele acestea se vorbește despre un plan secret în 28 de puncte pe care Donald Trump l-ar avea ca să pună punct războiului, un plan care ar include capitularea Ucrainei.

O sursă de la Casa Albă a declarat că SUA și Rusia deja ar fi ajuns la o înțelegere ca războiul să se încheie până la sfârșitul acestei luni. De cealaltă parte a baricadei se află Volodimir Zelenski. Aflat sub presiunea actualului scandal de corupție, președintele ucrainean va fi pus în fața faptului împlinit și nu va avea altă variantă decât să accepte propunerile americanilor și rușilor.

Informația a fost prezentată pe larg de jurnalistul Christopher Miller, corespondentul principal al Financial Times în Ucraina.

“Pot să confirm că o propunere pe repede înainte SUA-Rusia este impusă ucrainenilor prin Dimitriev-Witkoff la Umerov. Ar însemna capitularea Ucrainei, iar persoanele familiarizate cu chestiunea îmi spun că e vorba pur și simplu de o nouă enunțare a revendicărilor maximaliste ale Rusiei. Ar include: Reducerea la jumătate a armatei Ucrainei, cedarea de către Ucraina a anumitor tipuri de armament, Cedarea Donbasului”, a transmis un jurnalist pe X.

Ce a spus Volodimir Zelenski

Potrivit surselor, planul ar fi fost transmis și la prin intermediul emisarului american Steve Witkoff, care s-a întâlnit la Miami cu actualul secretar al consiliului național de securitate și apărare al Ucrainei.

Presa ucraineană scrie că Statele Unite îl vor determina pe Zelenski să accepte acest acord-cadru cu Rusia, chiar dacă nu corespunde deloc intereselor Ucrainei. La rândul său, Volodimir Zelenski, care a mers în Turcia în încercarea de a obține sprijinul lui Erdogan, spune că își dorește o pace demnă.

Negocieri secrete la nivel înalt. SUA presează Kievul? Ce conține planul secret propus Ucrainei

Potrivit unor surse citate de Reuters, planul de pace propus de SUA ar include cedări teritoriale și reducerea capacităților militare ale Ucrainei, un compromis dificil într-un moment în care Moscova avansează în estul țării, iar scandalurile interne îl pun sub presiune pe președintele Volodimir Zelenski.

Sursele, vorbind sub protecția anonimatului, au transmis că Washingtonul ar dori ca Ucraina să accepte punctele principale ale acordului, discutate deja cu Rusia, fără ca Kievul să fi participat la pregătirea propunerilor, potrivit .

Cum a reacționat Zelenski la presiunile aliatului strategic

În timp ce Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze situația, un înalt oficial ucrainean a confirmat pentru Reuters că Kievul a primit „semnale” referitoare la planul american.

Zelenski se află, însă, într-o poziție extrem de dificilă: armata rusă câștigă teren în est, iar pe plan intern președintele ucrainean se confruntă Cu un scandal masiv de corupție, care a dus miercuri la demiterea miniștrilor Energiei și justiției.

Președintele ucrainean a declarat, recent, că vrea să „revigoreze negocierile” și că prioritatea sa este „a face tot posibilul pentru a apropia sfârșitul războiului”.

Negocieri secrete la nivel înalt. Ce vrea Moscova în schimbul păcii

Kremlinul nu dă semne că și-ar relaxa condițiile. Vladimir Putin cere renunțarea Ucrainei la planurile de aderare la NATO și retragerea trupelor ucrainene din regiunile revendicate, Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson. Ucraina a anunțat că nu poate accepta aceste pretenții.

Ce urmează? Sunt șanse reale pentru o înțelegere?

O delegație americană, condusă de secretarul armatei Dan Driscoll și generalul Randy George, se află la Kiev pentru discuții cu președintele Zelenski. Administrația Trump pare hotărâtă să împingă înainte un nou proces de pace.

Potrivit surselor citate de Axios, planul american conține 28 de puncte împărțite în patru categorii: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea europeană și relațiile viitoare dintre SUA, Rusia și Ucraina.