B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Dezvăluiri despre planul în 28 de puncte negociat în secret de SUA și Rusia pentru încetarea războiului în Ucraina. Ce conține și ce condiții ar trebui să accepte Zelenski

Dezvăluiri despre planul în 28 de puncte negociat în secret de SUA și Rusia pentru încetarea războiului în Ucraina. Ce conține și ce condiții ar trebui să accepte Zelenski

Ana Maria
20 nov. 2025, 09:05
Dezvăluiri despre planul în 28 de puncte negociat în secret de SUA și Rusia pentru încetarea războiului în Ucraina. Ce conține și ce condiții ar trebui să accepte Zelenski
Sursa foto: Hepta - DPA Images
Cuprins
  1. Negocieri secrete la nivel înalt. Când ar urma să se încheie războiul din Ucraina
  2. Ce a spus Volodimir Zelenski
  3. Negocieri secrete la nivel înalt. SUA presează Kievul? Ce conține planul secret propus Ucrainei
  4. Cum a reacționat Zelenski la presiunile aliatului strategic
  5. Negocieri secrete la nivel înalt. Ce vrea Moscova în schimbul păcii
  6. Ce urmează? Sunt șanse reale pentru o înțelegere?

Negocieri secrete la nivel înalt. Un val de speculații zguduie scena internațională, după ce declarațiile lui Donald Trump despre „ultimul război rămas de rezolvat” sunt urmate de informații privind un presupus plan secret americano-rus. În timp ce Washingtonul și Moscova sunt acuzate că ar negocia pe repede înainte, președintele Volodimir Zelenski caută sprijin extern pentru a evita ceea ce unii numesc „o pace impusă”.

Negocieri secrete la nivel înalt. Când ar urma să se încheie războiul din Ucraina

Zilele acestea se vorbește despre un plan secret în 28 de puncte pe care Donald Trump l-ar avea ca să pună punct războiului, un plan care ar include capitularea Ucrainei.

O sursă de la Casa Albă a declarat că SUA și Rusia deja ar fi ajuns la o înțelegere ca războiul să se încheie până la sfârșitul acestei luni. De cealaltă parte a baricadei se află Volodimir Zelenski. Aflat sub presiunea actualului scandal de corupție, președintele ucrainean va fi pus în fața faptului împlinit și nu va avea altă variantă decât să accepte propunerile americanilor și rușilor.

Informația a fost prezentată pe larg de jurnalistul Christopher Miller, corespondentul principal al Financial Times în Ucraina.

“Pot să confirm că o propunere pe repede înainte SUA-Rusia este impusă ucrainenilor prin Dimitriev-Witkoff la Umerov. Ar însemna capitularea Ucrainei, iar persoanele familiarizate cu chestiunea îmi spun că e vorba pur și simplu de o nouă enunțare a revendicărilor maximaliste ale Rusiei. Ar include: Reducerea la jumătate a armatei Ucrainei, cedarea de către Ucraina a anumitor tipuri de armament, Cedarea Donbasului”, a transmis un jurnalist pe X.

Ce a spus Volodimir Zelenski

Potrivit surselor, planul ar fi fost transmis și la Kiev prin intermediul emisarului american Steve Witkoff, care s-a întâlnit la Miami cu actualul secretar al consiliului național de securitate și apărare al Ucrainei.

Presa ucraineană scrie că Statele Unite îl vor determina pe Zelenski să accepte acest acord-cadru cu Rusia, chiar dacă nu corespunde deloc intereselor Ucrainei. La rândul său, Volodimir Zelenski, care a mers în Turcia în încercarea de a obține sprijinul lui Erdogan, spune că își dorește o pace demnă.

Negocieri secrete la nivel înalt. SUA presează Kievul? Ce conține planul secret propus Ucrainei

Potrivit unor surse citate de Reuters, planul de pace propus de SUA ar include cedări teritoriale și reducerea capacităților militare ale Ucrainei, un compromis dificil într-un moment în care Moscova avansează în estul țării, iar scandalurile interne îl pun sub presiune pe președintele Volodimir Zelenski.

Sursele, vorbind sub protecția anonimatului, au transmis că Washingtonul ar dori ca Ucraina să accepte punctele principale ale acordului, discutate deja cu Rusia, fără ca Kievul să fi participat la pregătirea propunerilor, potrivit Reuters.

Cum a reacționat Zelenski la presiunile aliatului strategic

În timp ce Casa Albă și Departamentul de Stat au refuzat să comenteze situația, un înalt oficial ucrainean a confirmat pentru Reuters că Kievul a primit „semnale” referitoare la planul american.

Zelenski se află, însă, într-o poziție extrem de dificilă: armata rusă câștigă teren în est, iar pe plan intern președintele ucrainean se confruntă Cu un scandal masiv de corupție, care a dus miercuri la demiterea miniștrilor Energiei și justiției.

Președintele ucrainean a declarat, recent, că vrea să „revigoreze negocierile” și că prioritatea sa este „a face tot posibilul pentru a apropia sfârșitul războiului”.

Negocieri secrete la nivel înalt. Ce vrea Moscova în schimbul păcii

Kremlinul nu dă semne că și-ar relaxa condițiile. Vladimir Putin cere renunțarea Ucrainei la planurile de aderare la NATO și retragerea trupelor ucrainene din regiunile revendicate, Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson. Ucraina a anunțat că nu poate accepta aceste pretenții.

Ce urmează? Sunt șanse reale pentru o înțelegere?

O delegație americană, condusă de secretarul armatei Dan Driscoll și generalul Randy George, se află la Kiev pentru discuții cu președintele Zelenski. Administrația Trump pare hotărâtă să împingă înainte un nou proces de pace.

Potrivit surselor citate de Axios, planul american conține 28 de puncte împărțite în patru categorii: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea europeană și relațiile viitoare dintre SUA, Rusia și Ucraina.

Tags:
Citește și...
Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege
Externe
Un deputat belgian a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege
Cel mai periculos vulcan al Americii intră într-o perioadă fără precedent. Care sunt riscurile pentru milioane de oameni
Externe
Cel mai periculos vulcan al Americii intră într-o perioadă fără precedent. Care sunt riscurile pentru milioane de oameni
Mesajul viitorului ambasador american la București. Darryl Nirenberg subliniază importanța relației SUA – România
Externe
Mesajul viitorului ambasador american la București. Darryl Nirenberg subliniază importanța relației SUA – România
Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois
Externe
Papa Leon a primit bere din Chicago de la guvernatorul Illinois
Armata israeliană lansează noi atacuri în Liban. Loviturile vizează situri Hezbollah
Externe
Armata israeliană lansează noi atacuri în Liban. Loviturile vizează situri Hezbollah
Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Externe
Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Criză majoră la Kiev: Scandalul de corupție care zguduie Guvernul Ucrainei. Zelenski se confruntă cu cea mai mare provocare de când a început războiul
Externe
Criză majoră la Kiev: Scandalul de corupție care zguduie Guvernul Ucrainei. Zelenski se confruntă cu cea mai mare provocare de când a început războiul
JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump
Externe
JD Vance, un bărbat din Michigan, a ajuns după gratii după ce i-a amenințat pe JD Vance și Donald Trump
Cristiano Ronaldo l-a însoțit pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite la un dineu, la Casa Albă. Cum a descris Donald Trump evenimentul
Externe
Cristiano Ronaldo l-a însoțit pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite la un dineu, la Casa Albă. Cum a descris Donald Trump evenimentul
Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”
Externe
Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”
Ultima oră
09:59 - Alertă! Armament de război, descoperit la graniță. Arme și lansatoare de rachete, găsite într-un container care încerca să intre în țară
09:47 - Temele de vacanță devin opționale. Ministerul Educației schimbă regulile pentru profesori și directori
09:33 - Miros puternic de gaz într-un bloc cu 10 etaje. 27 de persoane, evacuate. Ce au descoperit pompierii ISU la fața locului
09:10 - ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
08:40 - Cătălin Predoiu, după întâlnirile de la Atena cu oficiali americani: „Administrația SUA este gata să lucreze cu România pe proiecte concrete”
Catalin Drula
08:31 - Surse: Tăierile salariale provoacă un nou scandal în Coaliție. Până când ar urma să fie amânată reforma administrației
08:20 - Riscul seismic al clădirilor: ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii
08:02 - Bugetul pentru Sănătate în România este de doar 971 de euro pe locuitor, ultimul din Uniunea Europeană
07:34 - O școală din România uimește printr-un parc ingenios dedicat mersului desculț: „Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, nu o să simți frigul” (FOTO)
00:03 - Naționala de fotbal, evoluție constantă în clasamentul FIFA. România ocupă locul 47 după ultimele meciuri