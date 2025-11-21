Planul în 28 de puncte: A fost publicat textul integral al planului de armistițiu în Ucraina negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia. Acesta a fost făcut public joi noapte de către deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și a fost confirmat, ulterior, de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios.
Documentul include 28 de puncte și schițează un acord amplu între Washington, Kiev și Moscova, cu concesii teritoriale semnificative pe care Ucraina ar trebui să le accepte în favoarea Rusiei.
Planul i-a fost prezentat președintelui Volodimir Zelenski la Kiev de Dan Driscoll, Secretarul Armatei SUA, în timpul unei vizite oficiale.
Un element separat față de documentul inițial vizează introducerea unor garanții de securitate obligatorii pentru Ucraina, garanții asumate de SUA, NATO și Uniunea Europeană. Acestea sunt inspirate direct din Articolul 5 al NATO și ar obliga Occidentul să trateze un eventual atac rusesc asupra Ucrainei ca pe o amenințare la adresa întregii „comunități transatlantice”.
Conform documentului, orice viitor „atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei „va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații săi „vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară”.
Garanțiile ar avea o valabilitate inițială de zece ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord comun.
Documentul include rubrici de semnătură pentru Ucraina, SUA, UE, NATO și Rusia. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a transmis că Moscova a fost informată în legătură cu proiectul, însă, nu este încă limpede dacă semnătura președintelui Vladimir Putin este considerată indispensabilă pentru implementarea acordului.
Propunerea obligă, practic, Ucraina să renunțe la o porțiune și mai mare din teritoriul său, chiar mai extinsă decât zona actualmente controlată de Rusia. În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate contra unei noi agresiuni.
De asemenea, planul prevede reintegrarea Rusiei în comunitatea internațională, eliminarea sancțiunilor economice și acordarea unei amnistii pentru crimele de război, puncte care corespund solicitărilor formulate în mod repetat de Kremlin.
Redăm, mai jos, garanția de pace propusă Ucrainei, potrivit G4Media:
Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut de către Federația Rusă peste linia de armistițiu convenită, pe teritoriul Ucrainei, va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. Într-un asemenea eveniment, Președintele Statelor Unite, exercitându-și autoritatea constituțională și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va determina măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forță armată, asistență de informații și logistică, acțiuni economice și diplomatice, precum și alți pași considerați adecvați. Un mecanism comun de evaluare, împreună cu NATO și Ucraina, va analiza orice încălcare reclamată.
Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este integrală pentru stabilitatea europeană și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite ca răspuns la orice încălcare calificată, asigurând o postură de descurajare unitară și credibilă.
Acest Cadru intră în vigoare la semnare și rămâne valabil timp de zece ani, fiind reînnoibil prin acord mutual. O Comisie Comună de Monitorizare, condusă de parteneri europeni cu participare americană, va supraveghea respectarea angajamentelor.
Semnat: Ucraina, Federația, Rusă, SUA, UE, NATO,
Redăm, mai jos, planul negociat de Trump cu Rusia, potrivit Axios:
Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.
Va fi încheiat un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile ultimilor 30 de ani vor fi considerate soluționate.
Se așteaptă ca Rusia să nu invadeze țările vecine, iar NATO să nu se mai extindă.
Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru rezolvarea tuturor problemelor de securitate și pentru crearea condițiilor de dezescaladare, în vederea asigurării securității globale și creșterii oportunităților de cooperare și dezvoltare economică viitoare.
Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.
Dimensiunea Forțelor Armate ale Ucrainei va fi limitată la 600.000 de persoane. (Notă: Armata Ucrainei are acum circa 850.000 de militari)
Ucraina este de acord să înscrie în Constituție că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutele sale o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.
NATO este de acord să nu staționeze trupe în Ucraina.
Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia.
Garanția SUA:
– SUA vor primi compensații pentru acordarea garanției;
– Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția;
– Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă un răspuns militar decisiv și coordonat, toate sancțiunile globale vor fi reintroduse, recunoașterea noilor teritorii și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;
– Dacă Ucraina lansează o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără cauză, garanția de securitate va deveni invalidă.
Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană pe durata examinării acestei chestiuni.
Un pachet puternic de măsuri globale pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând dar fără a se limita la:
– Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială;
– Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conducte și facilități de stocare;
– Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război în vederea restaurării, reconstrucției și modernizării orașelor și zonelor rezidențiale;
– Dezvoltare de infrastructură;
– Exploatarea mineralelor și resurselor naturale;
– Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru accelerarea acestor eforturi.
Rusia va fi reintegrată în economia globală:
– Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită etapizat și de la caz la caz;
– Statele Unite vor încheia un acord pe termen lung de cooperare economică pentru dezvoltare mutuală în domenii precum energie, resurse naturale, infrastructură, inteligență artificială, centre de date, proiecte de extracție a metalelor rare din Arctica și alte oportunități corporative reciproc avantajoase;
– Rusia va fi invitată să reintre în G8.
Fondurile înghețate vor fi utilizate astfel:
– 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina;
– SUA vor primi 50% din profiturile acestei investiții. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma disponibilă pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate. Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul investițional separat SUA–Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic împotriva revenirii la conflict.
Va fi creat un grup de lucru americano-rus pe probleme de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor acestui acord.
Rusia își va înscrie în lege politica de neagresiune față de Europa și Ucraina.
Statele Unite și Rusia vor conveni extinderea valabilității tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.
Ucraina este de acord să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de Neproliferare Nucleară.
Centrala Nucleară Zaporojie va fi repornită sub supravegherea AIEA, iar energia produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50.
Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și societate menite să promoveze înțelegerea și toleranța între culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile:
– Ucraina va adopta regulile UE privind toleranța religioasă și protejarea minorităților lingvistice;
– Ambele țări vor fi de acord să elimine toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-media și instituțiilor educaționale ucrainene și ruse;
– Toată ideologia și activitatea nazistă trebuie respinsă și interzisă.
Teritorii:
– Crimeea, Luhansk și Donețk vor fi recunoscute de facto ca rusești, inclusiv de Statele Unite;
– Herson și Zaporojie vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoaștere de facto conform liniei de contact;
– Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni;
– Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.
După convenirea aranjamentelor teritoriale viitoare, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Garanțiile de securitate nu se vor aplica în cazul încălcării acestui angajament.
Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească râul Nipru pentru activități comerciale, iar acorduri vor fi încheiate privind transportul liber al cerealelor prin Marea Neagră.
Va fi înființat un comitet umanitar pentru rezolvarea problemelor restante:
– Toți prizonierii și corpurile neînsuflețite vor fi schimbați pe principiul „toți pentru toți”;
– Toți civilii deținuți și ostaticii vor fi returnați, inclusiv copiii;
– Va fi implementat un program de reunificare a familiilor;
– Vor fi luate măsuri pentru atenuarea suferinței victimelor conflictului.
Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.
Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și sunt de acord să nu formuleze pretenții sau plângeri în viitor.
Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Implementarea sa va fi monitorizată și garantată de Consiliul Păcii, condus de președintele Donald J. Trump. Vor fi impuse sancțiuni pentru încălcări.
Odată ce toate părțile sunt de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se retrag în punctele convenite pentru începerea implementării acordului.