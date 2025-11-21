Planul în 28 de puncte: A fost publicat textul integral al planului de armistițiu în Ucraina negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia. Acesta a fost făcut public joi noapte de către deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și a fost confirmat, ulterior, de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios.

Documentul include 28 de puncte și schițează un acord amplu între Washington, Kiev și Moscova, cu concesii teritoriale semnificative pe care Ucraina ar trebui să le accepte în favoarea Rusiei.

Planul i-a fost prezentat președintelui Volodimir Zelenski la Kiev de Dan Driscoll, Secretarul Armatei SUA, în timpul unei vizite oficiale.

Planul în 28 de puncte: Ce garanții de securitate sunt prevăzute pentru Ucraina

Un element separat față de documentul inițial vizează introducerea unor garanții de securitate obligatorii pentru Ucraina, garanții asumate de SUA, NATO și Uniunea Europeană. Acestea sunt inspirate direct din și ar obliga Occidentul să trateze un eventual atac rusesc asupra Ucrainei ca pe o amenințare la adresa întregii „comunități transatlantice”.

Conform documentului, orice viitor „atac armat semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei asupra Ucrainei „va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice”, iar SUA și aliații săi „vor răspunde în consecință, inclusiv prin forță militară”.

Garanțiile ar avea o valabilitate inițială de zece ani, cu posibilitatea prelungirii prin acord comun.

Acceptă Rusia termenii? Este necesară semnătura lui Vladimir Putin?

Documentul include rubrici de semnătură pentru Ucraina, SUA, UE, NATO și Rusia. Un oficial de rang înalt al Casei Albe a transmis că Moscova a fost informată în legătură cu proiectul, însă, nu este încă limpede dacă semnătura președintelui Vladimir Putin este considerată indispensabilă pentru implementarea acordului.

Planul în 28 de puncte: Ce consecințe teritoriale ar avea pentru Kiev

Propunerea obligă, practic, Ucraina să renunțe la o porțiune și mai mare din teritoriul său, chiar mai extinsă decât zona actualmente controlată de Rusia. În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate contra unei noi agresiuni.

De asemenea, planul prevede reintegrarea Rusiei în comunitatea internațională, eliminarea sancțiunilor economice și acordarea unei amnistii pentru crimele de război, puncte care corespund solicitărilor formulate în mod repetat de Kremlin.

Redăm, mai jos, garanția de pace propusă Ucrainei, potrivit :

Statele Unite afirmă că un atac armat semnificativ, deliberat și susținut de către Federația Rusă peste linia de armistițiu convenită, pe teritoriul Ucrainei, va fi considerat un atac ce amenință pacea și securitatea comunității transatlantice. Într-un asemenea eveniment, Președintele Statelor Unite, exercitându-și autoritatea constituțională și după consultări imediate cu Ucraina, NATO și partenerii europeni, va determina măsurile necesare pentru restabilirea securității. Aceste măsuri pot include forță armată, asistență de informații și logistică, acțiuni economice și diplomatice, precum și alți pași considerați adecvați. Un mecanism comun de evaluare, împreună cu NATO și Ucraina, va analiza orice încălcare reclamată. Membrii NATO, inclusiv Franța, Regatul Unit, Germania, Polonia și Finlanda, afirmă că securitatea Ucrainei este integrală pentru stabilitatea europeană și se angajează să acționeze în concert cu Statele Unite ca răspuns la orice încălcare calificată, asigurând o postură de descurajare unitară și credibilă. Acest Cadru intră în vigoare la semnare și rămâne valabil timp de zece ani, fiind reînnoibil prin acord mutual. O Comisie Comună de Monitorizare, condusă de parteneri europeni cu participare americană, va supraveghea respectarea angajamentelor.

Semnat: Ucraina, Federația, Rusă, SUA, UE, NATO,

Cum arată Planul complet în 28 de puncte propus Ucrainei

Redăm, mai jos, planul negociat de Trump cu Rusia, potrivit :