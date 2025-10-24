B1 Inregistrari!
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 20:08
Sursa Foto: freepik.com
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor și transformă din nou curțile școlilor în spații pline de energie și competiție. Jocul devenit fenomen în 2015 a reaprins pasiunea elevilor, transformându-se iar într-o competiție plină de entuziasm. Părinții privesc tendința cu optimism, considerând că, atâta timp cât îi ține departe de telefoane, e un obicei sănătos.

Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar este sigură pentru școală

Revenirea jocului Kendama a stârnit controverse în școli, unde părerile profesorilor și părinților sunt puternic împărțite. Unii dascăli consideră jucăria periculoasă, susținând că elevii se pot răni sau își pierd concentrarea la ore.

În județul Gorj, Inspectoratul Școlar a transmis recomandarea ca joaca să fie atent supravegheată de un cadru didactic. Există însă profesori care cred că jocul dezvoltă atenția, coordonarea și spiritul competitiv al copiilor într-un mod pozitiv.

Părinții privesc lucrurile mai relaxat și consideră că, atâta timp cât îi ține departe de telefoane, jocul e benefic. „E mai ok decat sa stea toata ziua pe telefon”, a declarat o mamă, notează observatornews.ro.

Jucăriile la școală: distracție utilă sau sursă de probleme

Tot mai multe școli din București impun reguli stricte privind jucăriile aduse de elevi la ore. Unele le interzic complet, iar altele permit folosirea lor doar în zile stabilite sau la ora de sport.

CRBL, ambasador al jocului kendama, consideră că aceasta nu își are locul în timpul orelor de curs. „Eu nu sunt de acord cu kendama în timpul şcolii, nici măcar în pauze, nici în timpul orelor.” Artistul susține că elevii vin la școală pentru a învăța, nu pentru a se juca în pauze sau pe holuri.

Totuși, unii directori susțin că jucăriile, precum kendama, au adus beneficii evidente în relațiile dintre copii. La Colegiul „Tudor Vladimirescu”, elevii socializează mai mult și renunță mai ușor la telefon. Conducerea afirmă că nu au fost raportate incidente, ci doar prietenii noi și o atmosferă mai relaxată.

