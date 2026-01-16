Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați

Klaus Iohannis este pus pe lista de somații a Primăriei Sibiu după ce nu și-a plătit impozitele pe anul trecut. În aceeași situație este și fosta primă doamnă, Carmen Iohannis.

Iohannis, somat de Primărie să își plătească impozitele restante

Primăria Sibiu a emis două somații de plată pe numele soților Carmen și Klaus Iohannis. Prima se adresează partenerei fostului președinte al României, iar cea de-a doua pe numele amândurora.

Ambele somații au fost înregistrate la data de 8 octombrie 2025 și au fost emise ca urmare a unor restanțe pe care cei doi soți le au la impozitele și taxelor locale.

Din fericire pentru soții Iohannis, sumele pentru care au fost emise somațiile, precum și tipurile de datorii, nu pot fi făcute publice, reprezentând secret fiscal. Însă, fostul locatar de la Cotroceni ar trebui să se grăbească să își achite datoriile pentru că în curând intră în vigoare celebra „listă a rușinii”, iar atunci toată lumea va afla ce restanțe are la .

Pe Iohannis îl caută și Fiscul

Fostul președinte al țării mai are și un proces cu ANAF-ul din cauza acelui un milion de euro pe care ar trebui să îi dea statului român pe motiv că a obținut venituri ilicite din închirierea ilegală a unui imobil pe care îl achiziționase tot ilegal.

Este vorba despre casa pe care Iohannis a închiriat-o unei bănci pentru ca instituția să își facă sediul acolo, însă apoi s-a dovedit că respectivul imobil ajunsese ilegal în posesia fotei familii prezidențiale.

Însă Iohannis a reușit să profite timp de 17 ani, timp în care a luat de la bancă între 260.000 și 320.000 de euro. Iar cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată a ajuns aproape de 1 milion de euro.