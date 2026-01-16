B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați

Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați

Adrian A
16 ian. 2026, 16:56
Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Iohannis, somat de Primărie să își plătească impozitele restante
  2. Pe Iohannis îl caută și Fiscul

Klaus Iohannis este pus pe lista de somații a Primăriei Sibiu după ce nu și-a plătit impozitele pe anul trecut. În aceeași situație este și fosta primă doamnă, Carmen Iohannis.

Iohannis, somat de Primărie să își plătească impozitele restante

Primăria Sibiu a emis două somații de plată pe numele soților Carmen și Klaus Iohannis. Prima se adresează partenerei fostului președinte al României, iar cea de-a doua pe numele amândurora.

Ambele somații au fost înregistrate la data de 8 octombrie 2025 și au fost emise ca urmare a unor restanțe pe care cei doi soți le au la impozitele și taxelor locale.

Din fericire pentru soții Iohannis, sumele pentru care au fost emise somațiile, precum și tipurile de datorii, nu pot fi făcute publice, reprezentând secret fiscal. Însă, fostul locatar de la Cotroceni ar trebui să se grăbească să își achite datoriile pentru că în curând intră în vigoare celebra „listă a rușinii”, iar atunci toată lumea va afla ce restanțe are la Primărie.

Pe Iohannis îl caută și Fiscul

Fostul președinte al țării mai are și un proces cu ANAF-ul din cauza acelui un milion de euro pe care ar trebui să îi dea statului român pe motiv că a obținut venituri ilicite din închirierea ilegală a unui imobil pe care îl achiziționase tot ilegal.

Este vorba despre casa pe care Iohannis a închiriat-o unei bănci pentru ca instituția să își facă sediul acolo, însă apoi s-a dovedit că respectivul imobil ajunsese ilegal în posesia fotei familii prezidențiale.

Însă Iohannis a reușit să profite timp de 17 ani, timp în care a luat de la bancă între 260.000 și 320.000 de euro. Iar cu penalități și dobânzi, suma ce trebuie recuperată a ajuns aproape de 1 milion de euro.

Iar pentru a recupera banii ANAF a deschis un proces prin care vrea să pună sechestru chiar pe casa în care acum locuiește fosta familie prezidențială.
Tags:
Citește și...
Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
Eveniment
Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
Eveniment
Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
Un cerb carpatin a murit într-un mod tragic la Zoo Târgu Mureș. A înghițit o mănușă de piele de la un vizitator care îl hrănea
Eveniment
Un cerb carpatin a murit într-un mod tragic la Zoo Târgu Mureș. A înghițit o mănușă de piele de la un vizitator care îl hrănea
Un român deținut din septembrie 2024 în Venezuela a fost eliberat. Reacție întârziată a Ministerului de Externe
Eveniment
Un român deținut din septembrie 2024 în Venezuela a fost eliberat. Reacție întârziată a Ministerului de Externe
Atenție la mezeluri! Mihaela Bilic spune ce să NU cumperi niciodată din magazin. Află cum să alegi cel mai bun salam
Eveniment
Atenție la mezeluri! Mihaela Bilic spune ce să NU cumperi niciodată din magazin. Află cum să alegi cel mai bun salam
Șoc în propriul pat! O femeie a găsit un piton de 2,5 metri pe pieptul său
Eveniment
Șoc în propriul pat! O femeie a găsit un piton de 2,5 metri pe pieptul său
Curtea de Apel București a amânat verdicul privind soarta celor doi judecători CCR. Când a fost reprogramată pronunțarea
Eveniment
Curtea de Apel București a amânat verdicul privind soarta celor doi judecători CCR. Când a fost reprogramată pronunțarea
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Eveniment
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Eveniment
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Eveniment
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Ultima oră
17:56 - Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
17:40 - După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
17:34 - Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
17:32 - De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
17:10 - Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
16:45 - Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
16:41 - Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
16:32 - Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)
16:15 - Doi români, arestați în Italia pentru furt. Unul dintre ei a reușit să ia arma unui polițist și să tragă cu ea
16:09 - Cum va folosi România cele 16,68 miliarde euro din programul SAFE? Oana Țoiu: „Sunt bani care vin sub formă de împrumut, la o dobândă foarte mică”