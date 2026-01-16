Tragedia de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a readus în atenție un pericol ignorat de mulți vizitatori. Hrănirea animalelor, chiar și din „bună intenție”, poate avea urmări grave. Cerbul carpatin a fost găsit mort într-un țarc exterior. Angajații cred că totul ar fi pornit după ce un vizitator a încercat să-i ofere mâncare, deși acest lucru este strict interzis.

„Noi întotdeauna încercăm să informăm vizitatorii și peste tot sunt tăblițe de informare să nu le hrănească, să nu arunce diferite alimente. Aceste animale întotdeauna sunt capabile să mănânce oricât. Desigur că dacă vine un vizitator și are ceva în mână, ei sunt în stare să meargă să mai cerșească ceva, dar asta nu înseamnă că ei sunt flămânzi”, a declarat directorul grădinii zoologice Târgu Mureș, informează observatornews.ro.

Reprezentanții instituției atrag atenția că, în astfel de situații, vizitatorii trebuie să anunțe imediat personalul. Doar așa se poate interveni rapid, înainte ca lucrurile să devină grave.

„Chiar dacă mulți bine intenționați încearcă să hrănească animalele din grădina zoo, totuși asta nu prea este recomandat. Foarte multă lume nu știe ce este o hrană adecvată pentru specia respectivă. Este un material care nu poate să fie digerat, nici de carnivore, nici de ierbivore și pur și simplu produce o obstrucție”, a precizat Doctor Borla Vitalis Levente, medic veterinar.

De ce nu s-a făcut plângere și ce avertisment transmit reprezentanții zoo

La Grădina Zoologică din Târgu Mureș sunt instalate mai multe camere de supraveghere. Cu toate acestea, conducerea instituției a decis să nu depună plângere la poliție. Reprezentanții grădinii zoo spun că este aproape imposibil să fie prevenit fiecare gest iresponsabil al vizitatorilor, mai ales într-un spațiu atât de mare.

„Aceștia sunt cerbi carpatini care sunt autohtoni în România și avem 13 exemplare într-o semirezervație destul de mare. Nu putem să punem un polițist la fiecare animal, deci poate, dacă tare vrea cineva poate să facă rău”, a mai declarat Korondi Kinga, purtător de cuvânt Grădina zoologică Târgu Mureș.