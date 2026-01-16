B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un cerb carpatin a murit într-un mod tragic la Zoo Târgu Mureș. A înghițit o mănușă de piele de la un vizitator care îl hrănea

Un cerb carpatin a murit într-un mod tragic la Zoo Târgu Mureș. A înghițit o mănușă de piele de la un vizitator care îl hrănea

Ana Beatrice
16 ian. 2026, 16:01
Un cerb carpatin a murit într-un mod tragic la Zoo Târgu Mureș. A înghițit o mănușă de piele de la un vizitator care îl hrănea
Sursă Foto: Captură Video - observatornews.ro
Cuprins
  1. Ce a spus directorul grădinii zoologice despre acest incident
  2. De ce nu s-a făcut plângere și ce avertisment transmit reprezentanții zoo

Un incident șocant a avut loc la Grădina Zoologică din Târgu Mureș. Un cerb carpatin și-a pierdut viața în urma unui gest aparent banal. Angajații suspectează că totul s-a întâmplat în timp ce era hrănit de un vizitator. Se pare că, din greșeală, cerbul a smuls mănușa chiar de pe mâna persoanei respective și a înghițit-o.

Ce a spus directorul grădinii zoologice despre acest incident

Tragedia de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș a readus în atenție un pericol ignorat de mulți vizitatori. Hrănirea animalelor, chiar și din „bună intenție”, poate avea urmări grave.

Cerbul carpatin a fost găsit mort într-un țarc exterior. Angajații cred că totul ar fi pornit după ce un vizitator a încercat să-i ofere mâncare, deși acest lucru este strict interzis.

„Noi întotdeauna încercăm să informăm vizitatorii și peste tot sunt tăblițe de informare să nu le hrănească, să nu arunce diferite alimente. Aceste animale întotdeauna sunt capabile să mănânce oricât. Desigur că dacă vine un vizitator și are ceva în mână, ei sunt în stare să meargă să mai cerșească ceva, dar asta nu înseamnă că ei sunt flămânzi”, a declarat directorul grădinii zoologice Târgu Mureș, informează observatornews.ro.
Reprezentanții instituției atrag atenția că, în astfel de situații, vizitatorii trebuie să anunțe imediat personalul. Doar așa se poate interveni rapid, înainte ca lucrurile să devină grave.
„Chiar dacă mulți bine intenționați încearcă să hrănească animalele din grădina zoo, totuși asta nu prea este recomandat. Foarte multă lume nu știe ce este o hrană adecvată pentru specia respectivă. Este un material care nu poate să fie digerat, nici de carnivore, nici de ierbivore și pur și simplu produce o obstrucție”, a precizat Doctor Borla Vitalis Levente, medic veterinar.

De ce nu s-a făcut plângere și ce avertisment transmit reprezentanții zoo

La Grădina Zoologică din Târgu Mureș sunt instalate mai multe camere de supraveghere. Cu toate acestea, conducerea instituției a decis să nu depună plângere la poliție. Reprezentanții grădinii zoo spun că este aproape imposibil să fie prevenit fiecare gest iresponsabil al vizitatorilor, mai ales într-un spațiu atât de mare.

„Aceștia sunt cerbi carpatini care sunt autohtoni în România și avem 13 exemplare într-o semirezervație destul de mare. Nu putem să punem un polițist la fiecare animal, deci poate, dacă tare vrea cineva poate să facă rău”, a mai declarat Korondi Kinga, purtător de cuvânt Grădina zoologică Târgu Mureș.

Mai grav este că acesta nu este un caz izolat. Un incident asemănător s-a petrecut recent și la Grădina Zoologică din Craiova, unde un tigru alb a murit după ce un vizitator a aruncat o jucărie în cușcă, iar animalul a înghițit-o.
Tags:
Citește și...
Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
Eveniment
Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
Eveniment
Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
Eveniment
Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
Un român deținut din septembrie 2024 în Venezuela a fost eliberat. Reacție întârziată a Ministerului de Externe
Eveniment
Un român deținut din septembrie 2024 în Venezuela a fost eliberat. Reacție întârziată a Ministerului de Externe
Atenție la mezeluri! Mihaela Bilic spune ce să NU cumperi niciodată din magazin. Află cum să alegi cel mai bun salam
Eveniment
Atenție la mezeluri! Mihaela Bilic spune ce să NU cumperi niciodată din magazin. Află cum să alegi cel mai bun salam
Șoc în propriul pat! O femeie a găsit un piton de 2,5 metri pe pieptul său
Eveniment
Șoc în propriul pat! O femeie a găsit un piton de 2,5 metri pe pieptul său
Curtea de Apel București a amânat verdicul privind soarta celor doi judecători CCR. Când a fost reprogramată pronunțarea
Eveniment
Curtea de Apel București a amânat verdicul privind soarta celor doi judecători CCR. Când a fost reprogramată pronunțarea
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Eveniment
Turcii au uitat să ne dea blindatele pentru care am plătit. Ministerul Apărării a cerut despăgubiri de zeci de milioane de euro (VIDEO)
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Eveniment
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Eveniment
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Ultima oră
18:19 - Uniunea Europeană analizează extinderea tarifelor pentru mașinile hibride chinezești. Ce impact ar putea avea asupra pieței auto
17:56 - Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
17:40 - După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
17:34 - Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
17:32 - De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
17:10 - Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
16:56 - Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
16:45 - Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
16:41 - Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
16:32 - Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)