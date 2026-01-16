Curtea de Apel București a amânat decizia în cazul judecătorilor CCR. Judecătoarea Olimpiea Crețeanu a decis amânarea verdictului în procesul privind suspendarea celor doi magistrați CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc. Pronunțarea a fost reprogramată pentru data de 30 ianuarie, potrivit .

Curtea de Apel București a amânat decizia. Ce a decis CCR tot vineri

Această amânare survine în aceeași zi în care Curtea Constituțională a decis să amâne din nou verdictul privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea.

Cum a motivat Curtea Constituțională amânarea deciziei pe legea pensiilor speciale?

Într-un comunicat oficial, a explicat amânarea deciziei.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026.”, arată un comunicat al Curții Constituționale.

Astfel, pronunțarea asupra obiecției de neconstituționalitate a legii privind pensiile de serviciu a fost reprogramată pentru data de 11 februarie 2026.

Ce relevanță are raportul expertului contabil transmis de Înalta Curte

Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis CCR un raport de expertiză contabilă care concluzionează că aplicarea noii legi va duce la anularea totală a pensiei de serviciu pentru magistrați.

Potrivit acestui raport:

Pensia de serviciu pentru magistrații de la judecătorii și parchete va scădea cu 36%.

Pentru magistrații de la tribunale și parchete, scăderea este de 35%.

Pentru cei de la curțile de apel, reducerea este de 33%.

Pentru judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție, pensia se reduce cu 51%.

Ședința CCR din ziua amânării a fost a patra convocată pentru a pronunța o decizie în cazul proiectului legii pensiilor magistraților. Ultimele două amânări au fost cauzate de lipsa cvorumului, după boicotul unor judecători susținuți politic.