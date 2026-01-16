B1 Inregistrari!
Teo Trandafir a răbufnit, după ani de zile de critici primite: „Am fost făcută în toate chipurile legate de acest aspect"

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 19:08
Teo Trandafir. Sursa foto: Captură video - Gand la Gand Cu Teo / YouTube
Cuprins
  1. Teo Trandafir, despre comentariile răutăcioase
  2. Teo Trandafir: Eu credeam că lumea e rea și m-am trezit că nu e așa

Teo Trandafir a vorbit despre etichetele pe care le-a primit de-a lungul timpului și cum a realizat că, dincolo de comentariile răutăcioase ale unor indivizi, oamenii în general, de fapt, sunt buni.

Teo Trandafir, despre comentariile răutăcioase

Întrebată de CanCan dacă există o etichetă pusă de public sau de presă care a deranjat-o cel mai mult de-a lungul timpului, Teo Trandafir a răspuns: „Păi, am fost sute de ani grasă. Grasă, grasă, grasă. Am fost făcută în toate chipurile legate de acest aspect. Am înțeles că sunt grasă. Că știu și eu, am oglindă. Văd că-s grasă. Când n-am mai fost, n-am mai fost bine nici asta. Eram prea slabă”.

Teo Trandafir: Eu credeam că lumea e rea și m-am trezit că nu e așa

Dincolo de răutățile punctuale ale unor indivizi, Teo consideră, însă, că oamenii sunt buni, iar dacă ai ajutat, vei fi ajutat.

Întrebată de CanCan ce i-a schimbat cel mai mult perspectiva asupra oamenilor, Teo Trandafir a răspuns: „Solidaritatea lor. Omenia. Ajutorul. Eu credeam că lumea e rea și m-am trezit că nu e așa. Și că oamenii sunt absolut acolo în momentul în care strigi. Dacă strigi. Noi toți trebuie să învățăm să cerem ajutor, pentru că altfel nu are cum să vină. Noi cerem ajutor în gând și zicem „ia uite ce rea e lumea, nu te ajută nimeni la greu”. Păi n-ai zis. Că săreau cinci. Dacă meriți. Și dacă ai investit. Pentru că ajutorul nu-ți vine din senin. Dacă tu ai trăit doar pentru tine și cu nasul în punga ta, nu te mira că și ei vor sta cu nasul în punga lor”.

