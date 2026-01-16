B1 Inregistrari!
Eveniment » Șoc în propriul pat! O femeie a găsit un piton de 2,5 metri pe pieptul său

Șoc în propriul pat! O femeie a găsit un piton de 2,5 metri pe pieptul său

16 ian. 2026, 15:01
Șoc în propriul pat! O femeie a găsit un piton de 2,5 metri pe pieptul său
Cuprins
  1. Descoperirea surprinzătoare
  2. Șarpe intrat prin fereastră
  3. Calmul a făcut diferența
  4. Despre pitonii de covor

Rachel Bloor a trăit momente de panică în toiul nopții când a simțit o greutate uriașă pe piept. Când a aprins veioza, a descoperit că un piton de covor de peste 2,5 metri se afla în pat cu ea. Șarpele nu era veninos, iar calmul femeii a ajutat la rezolvarea situației fără incidente.

Descoperirea surprinzătoare

În toiul nopții de luni, Rachel simțea ceva greu și încolăcit pe piept. Pe jumătate adormită, a întins mâna după câinele ei, dar în loc de blănosul companion, a descoperit ceva neted care se târa pe ea. Speriată, s-a retras sub plapumă, tragând-o până la gât, iar partenerul ei a aprins veioza și a rămas șocat.

„Mi-a zis: «Iubito, nu te mișca. E un piton de vreo 2,5 metri pe tine»”, a povestit Rachel pentru BBC, conform Click.

Primele reacții ale femeii au fost pline de înjurături, iar apoi a cerut ca toți câinii să fie scoși din cameră: „M-am gândit că dacă dalmațianul meu își dă seama că e un șarpe acolo… o să fie carnagiu”. După ce câinii au fost scoși, Rachel a început să se elibereze încet, încercând să se strecoare de sub plapumă. „Încercam doar să mă strecor de sub plapumă… și în mintea mea eram: «Se întâmplă cu adevărat? E atât de bizar»”.

Șarpe intrat prin fereastră

Pitonul de covor, un șarpe neveninos, se pare că s-a strecurat prin obloanele ferestrei și a ajuns sub pat.

Rachel a reușit să-l ghideze calm înapoi pe unde intrase: „Era atât de mare încât, deși fusese încolăcit pe mine, o parte din coadă era încă afară, prin oblon”.

Calmul a făcut diferența

Chiar și când l-a prins, pitonul părea liniștit: „L-am apucat și, chiar și atunci, nu părea prea speriat. Doar… se mișca în mâna mea”.

Soțul ei era îngrozit, dar Rachel și-a păstrat calmul. Crescuse la țară, într-o zonă cu șerpi, și știe că liniștea contează: „Cred că dacă ești calm, și ei sunt calmi”.

Despre pitonii de covor

Pitonii de covor sunt constrictori comuni în zonele de coastă ale Australiei. Se hrănesc de obicei cu mamifere mici și păsări, iar întâlnirile nocturne cu oameni sunt rare, dar nu imposibile.

Rachel a trecut cu bine prin experiență, demonstrând că răbdarea și calmul fac diferența chiar și în fața unui șarpe uriaș.

