Acasa » Eveniment » Un român deținut din septembrie 2024 în Venezuela a fost eliberat. Reacție întârziată a Ministerului de Externe

Un român deținut din septembrie 2024 în Venezuela a fost eliberat. Reacție întârziată a Ministerului de Externe

Adrian A
16 ian. 2026, 15:39
Cuprins
  1. Românul a stat aproape un an fără să vorbească cu familia
  2. Cehia a anunțat că un român a fost eliberat în Venezuela
  3. Reacție întârziată a Ministerului de Interne

Un cetățean român, deținut politic în Venezuela, a fost eliberat, alături de alți cetățeni străini. Cristian Cenușe fusese arestat din motive politice în septembrie 2024.

Românul a stat aproape un an fără să vorbească cu familia

Cristian Cenușe, un român în vârstă de 37 de ani și tată al unei fetițe de doi ani, era deținut politic în Venezuela. Cazul a fost făcut public de ONG-ul Foro Penal, în noiembrie anul trecut, când a anunțat că bărbatul, dat dispărut timp de 10 luni, a reușit să vorbească în sfârșit cu soția sa.

Românul se afla încarcerat în Internado Judicial Rodeo I, după ce a fost arestat de Garda Națională Bolivariană în septembrie 2024.

„Cristian Cenușe, cetățean român în vârstă de 37 de ani și tată al unei fetițe de doi ani, a fost arestat pe 27 septembrie 2024 de Garda Națională Bolivariană în San Cristóbal, statul Táchira, în timp ce călătorea cu autobuzul spre Caracas.
Era turist în America de Sud și vizitase anterior Columbia. După 10 luni de dispariție, Cristian a reușit în sfârșit să-și contacteze soția, spunându-i că se află încarcerat în închisoarea Rodeo I din Venezuela.”, transmitea la acea vreme ONG-ul.

Cehia a anunțat că un român a fost eliberat în Venezuela

Anunțul eliberării cetățeanului român deținut în Venezuele a fost făcut de ministrul ceh de externe, Petr Macinka. Oficialul de la Praga se luptase pentru eliberarea unui cetățean ceh, acuzat de complot pentru uciderea lui Maduro, iar când cehul a afost eliberat, afost pus în libertate și Cristian Cenușe. Deși cei doi nu aveau nicio legătură, în afara faptului că ambii erau deținuți politici.

Și tot guvernul de la Praga îl aduce și acasă. Românul va fi transportat din Venezuela cu un avion trimis de Cehia.

Reacție întârziată a Ministerului de Interne

Într-un final a venit și o reacție de la Ministerul de Externe de la București.

„Ministerul Afacerilor Externe salută eliberarea unui cetățean român, aflat de mai bine de un an în detenție în Republica Bolivariană a Venezuelei.

Totodată, MAE adresează mulțumiri Delegației UE la Caracas, cu care autoritățile române au cooperat strâns, de la semnalarea cazului, atât pentru acordarea asistenței consulare, cât și pentru promovarea obiectivului eliberării cetățeanului român. În aceeași măsură, exprimă aprecierea pentru sprijinul oferit de statele partenere, în special Republica Cehia, în vederea revenirii în România a cetățeanului român.

MAE subliniază că cetățeanul român se află în acest moment în Venezuela – fiind preluat de reprezentanții Delegației UE la Caracas – și urmează să ajungă în perioada următoare în România.”, arată un comunicat al MAE.

De asemenea, MAE susține că situația cetățeanului român era în atenția instituției din octombrie 2024 și că a depus eforturi pentru eliberarea și revenirea în țară  a lui Cristian Cenușe.

