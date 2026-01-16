B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit fiica sa la școală

Oana Roman: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit fiica sa la școală

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 18:22
Oana Roman: „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”. Ce a pățit fiica sa la școală
Oana Roman și fiica sa, Isabela. Sursa foto: Oana Roman / Facebook
Cuprins
  1. Ce o deranjează pe Oana Roman la școala fiicei
  2. Ce a spus Isabela despre responsabilitățile de copil

Oana Roman s-a arătat revoltată de o situație prin care trece fiica sa, Isabela. E o problemă cu care se confruntă, de altfel, majoritatea copiilor în România. „Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori”, a spus vedeta exasperată.

Ce o deranjează pe Oana Roman la școala fiicei

Mai precis, Oana Roman e supărată că unii profesori dau foarte multe teme de pe o zi pe alta și, astfel, copiii ajung să fie supraaglomerați.

„Isa a avut după scoala: consultul săptămânal la nutritionist, tenis de la ora 18 si acum are de făcut de azi pe maine 2 pagini de exerciții la matematică, în condițiile în care azi, la prima oră, a dat test la matematică. Eu nu înțeleg ce e în capul unor profesori. Unii copii mai au și alte activități în afară de școală. De ce să le dai 3 ore de teme minim, de pe o zi pe alta????”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Ce a spus Isabela despre responsabilitățile de copil

De altfel, Isa însăși a remarcat situația, cu umorul caracteristic copiilor. Mama sa a relatat dialogul dintre ele: „Mami, dacă noi, la 11 ani, trebuie să învățăm toată programa de la atâtea materii, de ce avem câte un profesor la fiecare materie? De ce nu avem un profesor care să știe toate materiile așa cum trebuie să le știm noi? Dacă nouă ni se cere să învățăm atâtea, un adult de ce nu ar putea? Mi-a dat Fazan”.

Tags:
Citește și...
De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
Monden
De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
Monden
Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
Monden
Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”
Monden
Iulia Vântur, despre cariera în India: „Acolo am devenit cu adevărat adult și am învățat să am încredere în mine”
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Monden
Cum își păstrează Elwira Petre corpul impecabil la 44 de ani. Secretul simplu pe care îl recomandă femeilor peste 40 de ani
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Monden
Fuego: „Mama este bucuria mea continuă! Iubiți-vă mamele!”. Ce fac cei doi de fiecare dată când se văd
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”
Monden
Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL: „Sunt momente când mai întârziem cu pensia alimentară”
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Monden
Cabral, confesiuni despre familie: „M-am trezit mult mai lipit de ai mei decât m-aș fi așteptat vreodată”
Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)
Monden
Cum arată acum Sofia Vicoveanca. Prima imagine cu îndrăgita interpretă, după ce a suferit un infarct: „Cine știe ce se întâmplă” (FOTO)
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, reacție dură după apariția informațiilor privind vânzarea casei lui Silviu Prigoană: „Contractul este fals, semnăturile sunt false”
Ultima oră
18:19 - Uniunea Europeană analizează extinderea tarifelor pentru mașinile hibride chinezești. Ce impact ar putea avea asupra pieței auto
17:56 - Nelu Iordache va fi eliberat din închisoare, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa. Cum justifică instanța (VIDEO)
17:40 - După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
17:34 - Doctoratul lui Radu Marinescu, verificat oficial de Comisia de Etică. Cum se va desfășura analiza academică a tezei ministrului Justiției
17:32 - De ce Monica Tatoiu nu vrea să mai audă de Cătălin Măruță: „A călcat pe bec”
17:10 - Dorian Popa s-a operat la nas: „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”. Intervenția a durat peste 6 ore. Ce a pățit influencerul
16:56 - Klaus Iohannis nu și-a plătit impozitele. Este somat de Primăria Sibiu să dea banii datorați
16:45 - Câți bani a donat Gigi Becali la Muntele Athos: „O să fie sfânt. Rămâne în istorie”
16:41 - Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
16:32 - Scandal între PSD și PNL din cauza vizitei lui Ilie Bolojan la Iași. PNL acuză că primarii PSD au primit ordin de la București să nu se vadă cu premierul (VIDEO)