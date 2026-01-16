Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit „Regele Asfaltului”, va fi eliberat din închisoare vineri seara, după ce Curtea de Apel București (CAB) i-a redus pedeapsa de la 11 ani și 9 luni la 5 ani și 10 luni. Decizia instanței e definitivă.

Cum argumentează instanța reducerea pedepsei

Curtea de Apel București a constatat prescrierea unor fapte.

„În baza art. 396 alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva contestatorului condamnat IORDACHE NELU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (…) ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale, şi constată, pe cale de consecinţă, înlăturarea executării pedepsei principale de 6 ani şi 9 luni, închisoare precum şi a pedepselor, complementare şi accesorii. (…)

Încetează procesul penal pornit împotriva contestatorului condamnat IORDACHE NELU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei răspunderii penale, şi constată, pe cale de consecinţă, înlăturarea executării pedepsei principale de 6 ani şi 6 luni închisoare precum şi a pedepselor, complementare şi accesorii”, se arată în soluție.

Faptele de care a fost acuzat Nelu Iordache

În septembrie 2021, Nelu Iordache a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 11 ani şi 9 luni de închisoare pentru mai multe infracţiuni, printre care fraude cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac – Arad.

Nelu Iordache a fost acuzat de DNA că a schimbat în mod nelegal destinaţia sumei de peste 31,5 milioane lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad, lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al UE.

Suma încasată de la CNADNR a fost utilizată pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii Romstrade SRL, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla, precum şi în scop personal.

„Consecinţa directă a schimbării de către firmă a destinaţiei fondurilor din avansul încasat pentru realizarea autostrăzii Nădlac – Arad o constituie nerealizarea proiectului şi suspendarea plăţilor de către Comisia Europeană”, susțineau procurorii la vremea respectivă.

Instanţa l-a obligat pe Nelu Iordache să plătească firmei SC Monteadriano – Engenharia E Construcao SA 5.512.611 lei daune materiale. De asemenea, i-a fost confiscată suma de 14.126.070 lei, fiind menţinut sechestrul pe mai multe bunuri.