Acasa » Eveniment » Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)

Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)

Iulia Petcu
16 ian. 2026, 16:41
Momente de panică pe pârtie după un incident tehnic. Cum au fost puși în pericol turiștii din Poiana Brașov (VIDEO)
sursa foro: YouTube
Cuprins
  1. Cum a ajuns cablul telecabinei atât de aproape de pârtie
  2. De ce nu au fost anunțate lucrările la instalație
  3. Ce alte noutăți sunt pentru schiorii din Poiana Brașov

Siguranța turiștilor aflați pe pârtiile din Poiana Brașov a fost pusă sub semnul întrebării, după un incident neașteptat produs la una dintre instalațiile de transport pe cablu. Situația a generat momente de panică în rândul schiorilor și a readus în discuție modul în care sunt gestionate lucrările tehnice în plin sezon de iarnă.

Cum a ajuns cablul telecabinei atât de aproape de pârtie

Incidentul s-a produs în zona telecabinei Kanzel, unde cablul instalației s-a lăsat periculos de mult, ajungând aproape la nivelul pârtiei pe care coborau schiorii. Turiștii aflați în zonă au fost nevoiți să se oprească brusc și să ocolească porțiunea respectivă, pentru a evita un posibil contact.

Martorii au relatat că momentele au fost extrem de tensionate, mai ales pentru cei surprinși pe pârtie în acel moment. În imaginile surprinse de turiști se observă clar cum cablul coboară amenințător, în timp ce schiorii așteaptă sau încearcă să găsească rute alternative.

De ce nu au fost anunțate lucrările la instalație

Potrivit informațiilor apărute ulterior, cablul ar fi fost coborât intenționat de administratorii instalației, din cauza depunerilor de chiciură formate pe acesta. Curățarea era necesară pentru repunerea telecabinei în condiții de siguranță, însă intervenția nu fusese semnalizată corespunzător, potrivit Antena3.

Lipsa unei informări prealabile a făcut ca turiștii să fie luați prin surprindere, iar apariția cablului pe pârtie să fie percepută ca un pericol iminent. Chiar dacă nu s-au înregistrat victime, situația a ridicat semne de întrebare privind respectarea procedurilor de securitate.

Ce alte noutăți sunt pentru schiorii din Poiana Brașov

Pe fondul acestui incident, autoritățile locale au anunțat și vești pozitive pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Primăria Brașov a informat că a fost deschisă și pârtia Sulinar, a doua din partea inferioară a Masivului Postăvarului, destinată coborârii până în Poiana Brașov.

„Odată cu deschiderea acestei pârtii, schiorii vor putea coborî până în Poiană având la dispoziție următoarele variante: Pârtia Doamnei, Zidul Mare, Canalul, pârtia Subteleferic, telegondolă sau După Canal, varianta Bradul, pârtia Bradul, telecabina Capra Neagră; Pârtia Doamnei, Drumul Roșu, breteaua 2 D, Canalul, pârtia Subteleferic, telegondolă sau, După Canal, varianta Bradul, pârtia Bradul, telecabina Capra Neagră și Drumul Roșu, breteaua 2 D, Canalul, pârtia Subteleferic, telegondolă sau după Canal, varianta Bradul, pârtia Bradul, telecabina Capra Neagră”, a anunțat, marți, Primăria Brașov.

Reprezentanții municipalității au reamintit că brașovenii beneficiază și în acest sezon de reduceri substanțiale la ski-pass-uri, în fiecare zi de miercuri. Reducerea de 50% se aplică atât abonamentelor de o zi, cât și celor valabile pentru patru ore sau pentru intervale orare prestabilite.

În plus, cartelele rămase neutilizate din sezonul 2024–2025 pot fi folosite și în acest an, indiferent dacă este vorba despre puncte, ore sau zile, oferind astfel mai multă flexibilitate schiorilor.

