Acasa » Eveniment » Premieră: Ordin de protecție împotriva unei mame care ani de zile și-a ținut copilul departe de tată

Premieră: Ordin de protecție împotriva unei mame care ani de zile și-a ținut copilul departe de tată

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 18:46
Sursa foto simbol: Freepik
Premieră în justiția din România. O instanță a emis un ordin de protecție pentru violenţă psihologică asupra unui minor. Astfel, o mamă care timp de șase ani și jumătate și-a ținut copilul departe de tată nu mai are voie să se apropie de copil și trebuie să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere. Minorul a ajuns în grija tatălui.

De ce mama nu mai are voie să se apropie de propriul copil

Mama nu a permis tatălui să-și vadă copilul, deși existau mai multe hotărâri judecătorești care constatau abuzul psihologic și alienare parentală la care a fost supus minorul.

Acum, instanța a emis un ordin de protecție exclusiv pentru violență psihologică și socială, care obligă mama să păstreze distanța față de propriul copil și să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, scrie Digi24.

Măsura vizează și familia maternă, care ar fi contribuit la alienarea parentala. Minorul a ajuns în grija tatălui.

Instanța a luat decizia deoarece a considerat alienare parentală drept o formă gravă de violență psihologică și abuz emoțional asupra copilului.

„Vorbim despre ani de abuz emoțional”

Cazul a fost semnalat de deputata PNL Alina Gorghiu, pe Facebook.

„Pentru prima dată, justiția din România a emis un ordin de protecție pentru alienare parentală și violență psihologică asupra unui copil.

Nu vorbim despre lovituri sau urme vizibile.

Vorbim despre ani de abuz emoțional, despre ruperea forțată a legăturii dintre copil și părinte.
📌 Un copil a fost ținut 6 ani și jumătate departe de unul dintre părinți.
📌 Deși alienarea parentală fusese constatată anterior, copilul a rămas expus.
📌 Acum, instanța a spus limpede: menținerea copilului lângă agresor este mai traumatizantă decât separarea pentru protecție.

Această decizie transmite un mesaj esențial:
🛑 violența psihologică este violență reală
🛑 copiii sunt victime directe, nu „martori” ai conflictelor dintre adulți
🛑 statul trebuie să intervină la timp, nu după ce răul este făcut

Pentru multe mame și pentru mulți copii, acesta nu este un subiect teoretic.

Este viața lor de zi cu zi. Este suferință tăcută.
🌱 Sper ca acest precedent să nu rămână o excepție.
🌱 Sper să fie începutul unei schimbări reale, în care protejăm copiii și victimele înainte de tragedii.

Vă mulțumesc că aveți curajul să vorbiți.
Și vă asigur că vocile voastre contează”, a transmis Alina Gorghiu, pe Facebook.

