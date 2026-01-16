B1 Inregistrari!
Pedeapsa primită de avocata din București care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei: „Vă omor pe toți”

Traian Avarvarei
16 ian. 2026, 19:52
Pedeapsa primită de avocata din București care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei: „Vă omor pe toți”
Avocata care ar fi angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei a fost condamnată la închisoare. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Cum a murit băiatul avocatei
  2. Cum a încercat avocata să răzbune moartea fiului ei

O avocată în vârstă de 58 de ani din București, acuzată că a angajat un asasin pentru a răzbuna moartea fiului ei, a fost condamnată la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare. Decizia a fost pronunțată de Curtea de Apel București și poate fi atacată la Curtea Supremă. Apărarea femeii ia în calcul să conteste verdictul.

Cum a murit băiatul avocatei

În octombrie 2023, fiul avocatei, care avea 25 de ani, a fost lovit mortal de un tren în Grimbsby, un mic orășel din Marea Britanie. Avocata nu a putut accepta pierderea și a devenit convinsă că fiul ei a fost ucis, nu a fost un accident sau o sinucidere.

Prin urmare, ea a căutat să se răzbune pe cei pe care-i considera vinovați: fosta iubită a băiatului și încă doi bărbați, pe care-i credea complicii fetei.

Cum a încercat avocata să răzbune moartea fiului ei

În vara anului 2024, avocata i-ar fi oferit 30.000 de euro unui client ca să comită cele trei asasinate. Procurorii au fost alertați chiar de cel angajat și au obținut și câteva discuții compromițătoare, informează Știrile Pro TV

„Zic – vă omor pe toți! Nu veți rămâne unu – le-am spus de față cu ei, în ochi, i-am privit în ochi și le-am spus. Zic –nu veți rămâne unu!”, spune femeia într-una dintre discuții.

Femeia a dorit să răzbune moartea fiului chiar și după ce a fost arestată. Până la urmă, i-a spus judecătorului că regretă fapta, căci a fost tulburată de pierderea băiatului ei, și între timp a urmat un program de consiliere.

Curtea de Apel București a condamnat-o acum la 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare și la plata unor daune morale de 25.000 de euro către două dintre cele trei persoane vizate de planul de asasinat, căci acestea au participat la proces ca părți civile. Avocatul femeii ia în calcul să conteste sentința.

