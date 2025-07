Laura Codruța Kovesi, procuroarea-șefă a Parchetului European (EPPO), a declarat că în România „problema cea mai mare este pe frauda cu TVA” și a remarcat faptul că a autorităților române pentru a combate acest fenomen. Kovesi a mai afirmat că există o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești, în România, pe această zonă.

„Ceea ce este cel mai îngrijorător este că frauda cu TVA a ajuns la dimensiuni de industrie, este o industrie criminală. În ziua de azi, frauda cu TVA cred că este una dintre cele mai profitabile activități criminale în Europa. Nu este traficul de droguri, nu este traficul de persoane, ci este frauda cu TVA”, a susținut șefa Parchetului European.

Ce a declarat Kovesi despre frauda cu TVA

„Da, într-adevăr, România are cel mai mare deficit când este vorba de încasarea TVA. Este ceva ce am spus de mai multe ori. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude. Din păcate, nivelul de detectare și de raportare a acestor infracțiuni, cel puțin către Parchetul European, este foarte scăzut. N-am o idee dacă raportările către celelalte parchete, în general, sunt mai numeroase și se raportează din nou, sistematic acest tip de infracțiuni sau dacă ele sunt descoperite”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Aceasta a precizat apoi că, anul trecut, Parchetul European a investigat în România aproape 400 de dosare, din care doar 12 erau legate de TVA. Din acestea, doar 3 sau 4 au venit ca urmare a unor rapoarte de la ANAF, restul de fiind deschise pe baza informațiilor pe care le-au primit de la alte state UE.

„Acum mie mi-e foarte greu să evaluez: fie aceste dosare n-au fost descoperite, fie n-au fost trimise la Parchetul European. Pentru că aici există doar două variante: fie nu vor să descopere, fie rea-credință, fie altceva, fie nu știu cum să o facă. Deci altă explicație nu există. Noi am avut mai multe discuții la Ministerul Finanțelor și cu conducerea ANAF, în care am explicat aceste lucruri, să vedem dacă lucrurile se vor îmbunătăți. Pentru că tu nu poți să pretinzi că totul este perfect în România, când noi vedem din dosare pe care le investigăm în alte state că se întâmplă ceva în România, fie sunt tranzacții suspecte, fie sunt companii fictive, fie sunt importuri ce sunt fictive. Dar nu este numai problema României, sunt și alte state membre în care pentru acest tip de investigații nu se alocă suficiente resurse.

Însă, într-adevăr, România are cel mai mare deficit de TVA și este păcat, pentru că acum, toată lumea vorbește despre cum să fie mai mulți bani la buget, iar Parchetul European poate contribui, poate ajuta. Am explicat de multe ori, tot ceea ce noi sechestrăm și confiscăm în dosarele noastre rămâne în bugetul de stat, mai ales că TVA este în bugetul de stat, nu merge în bugetul Uniunii Europene. Anul trecut am avut ordine de indisponibilizare aprobate de judecători de 2,4 miliarde de euro. Aceasta este contribuția noastră”, a mai declarat șefa Parchetului European, pentru

Kovesi a mai spus că din cauza unei legi, pe care a criticat-o și în trecut, tot ce se întâmplă acum rămâne la nivelul ANAF, iar dacă cineva e descoperit cu fraudă și achită prejudiciul, dosarul nu mai ajunge nici la procurori, nici la polițiști: „Deci nu există niciun fel de control jurisdicțional. Nu știm ce se întâmplă acolo”.

„Vedem tot felul de trenduri, vedem cum România, încet, încet a devenit foarte atractivă pentru cei care comit fraudele cu TVA și, din păcate, acest lucru nu se reflectă și în investigații. (…) Avem rezultate excelente în alte state, dar așteptăm ca și în România să fie puțin mai multă, aplecare către acest fenomen și tratat ca atare, pentru că el trebuie să fie o prioritate. Foarte mulți bani se pierd prin fraudă cu TVA, foarte mulți”, a mai declarat Laura Codruța Kovesi.

Ce a spus Kovesi despre mafiile italiene și chinezești care acționează în România

Procuroarea-șefă a Parchetului European a explicat apoi cum acționează mafiile italiene și chinezești în UE, inclusiv în România.

„În România pe ce înseamnă frauda cu TVA am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități acolo. (…) România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Ce vedem ca și fenomen îngrijorător sunt grupările din state terțe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea știe de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aș putea să spun că grupurile organizate și mafiile nu mai sunt naționale, ele sunt complexe, ai toate naționalitățile acolo, și din spațiul Uniunii Europene, dar și din afara lui. De ce se mută? Pentru că infractorii se adaptează. Cu cât iei mai multe măsuri în alt stat, ei încearcă să se mute acolo unde nu-i deranjează nimeni, acolo unde pot să își continue liniștiți activitățile. (…)

Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate și toată lumea va începe să investigheze și ei simt că există un pericol să fie detectați, se vor muta probabil în Bulgaria și vor comite daune în celelalte state membre. Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-și angaja tot felul de experți, contabili, avocați care să le explice ce vulnerabilități sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să își stabilească și cartierul general în așa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilitățile ce există în legislație”, a mai declarat Laura Codruța Kovesi, pentru Libertatea.