Rusia se află în contact constant cu conducerea iraniană și este pregătită să sprijine eforturile de restabilire a păcii și stabilității în regiune, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. Declarațiile vin în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al consultărilor diplomatice dintre Moscova și Teheran.

Kremlinul confirmă dialogul constant cu Iranul

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri , a declarat că Rusia menține un dialog permanent cu autoritățile iraniene, în contextul evoluțiilor recente din regiune.

„Pot spune aici doar că suntem în contact constant cu partea iraniană și cu conducerea iraniană”, a afirmat oficialul rus.

Potrivit acestuia, Moscova urmărește îndeaproape situația și este dispusă să contribuie la eforturile de reducere a tensiunilor și de stabilizare a regiunii.

„Așa cum a spus președintele Putin, Rusia este întotdeauna gata să facă tot ce poate pentru a restabili pacea și stabilitatea în regiune”, a subliniat Peskov.

Discuții între liderii ruși și oficialii iranieni

În ultimele zile au avut loc mai multe contacte diplomatice între oficialii ruși și cei iranieni. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, au purtat discuții cu omologii lor din Iran.

Aceste întâlniri fac parte din eforturile diplomatice ale Moscovei de a menține dialogul cu partenerii săi din regiune și de a evalua evoluțiile de securitate.

În același timp, Kremlinul încearcă să își consolideze rolul de actor diplomatic în Orientul Mijlociu, promovând ideea unei soluții negociate pentru reducerea tensiunilor.

Convorbire telefonică între Putin și Donald Trump

Potrivit Kremlinului, luni a avut loc și o convorbire telefonică între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.

Autoritățile ruse nu au oferit detalii despre temele discutate în cadrul apelului, însă contextul regional sugerează că situația din Orientul Mijlociu ar fi putut fi unul dintre subiectele abordate.

Dialogul dintre Moscova și Washington pe teme de securitate internațională rămâne unul important, chiar și în perioadele în care relațiile dintre cele două state sunt tensionate.

Rusia susține o soluție politică și diplomatică

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că Vladimir Putin a pledat pentru o „soluționare politică și diplomatică rapidă a conflictului iranian”.

Potrivit acestuia, liderul rus consideră că negocierile și dialogul reprezintă cea mai bună cale pentru reducerea tensiunilor și prevenirea escaladării conflictelor în regiune.

Ușakov a subliniat totodată că Iranul rămâne un aliat apropiat al Moscovei, iar Rusia continuă să mențină relații politice și diplomatice strânse cu Teheranul.