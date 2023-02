La șase luni după ce a fost înjunghiat, Salman Rushdie spune că îi este greu să scrie

Pentru prima dată de când în Statele Unite vara trecută, scriitorul britanic a mărturisit că are mari dificultăți în a scrie și că suferă de stres post-traumatic, potrivit AFP.

Rushdie spune că încă este afectat de tulburarea de stres post-traumatic, în urma atacului

Celebrul romancier care locuiește la New York, a acordat un lung interviu ziarului The New Yorker, în ajunul lansării în SUA a ultimului său roman, „Orașul Victoriei”, „povestea epică a unei femei” în secolul al XIV-lea.

Interviul său exclusiv se intitulează „Provocarea lui Salman Rushdie” și este însoțit de o înregistrare audio care durează o oră și de o fotografie sumbră în alb-negru a intelectualului de 75 de ani, cu fața marcată de cicatrici și purtând ochelari cu o lentilă neagră pe ochiul drept.

Ca răspuns la ceea ce a numit pe Twitter o fotografie „dramatică și puternică”, Rushdie a postat o alta, color, care îl arată cu aceiași ochelari negri, dar cu un aer mai optimist.

Agentul său literar Andrew Wylie a dezvăluit în octombrie că și-a pierdut vederea la un ochi și chiar și musculatura de la o mână i-a fost grav afectată.

Deși „Orașul Victoriei” a fost finalizat înainte de atentatul din 12 august 2022 din nordul Statelor Unite, Salman Rushdie spune că „i-a fost foarte, foarte greu să-l scrie”.

„Mă așez să scriu și nu se întâmplă nimic; scriu, dar este un amestec de lipsă de conținut și nonsens, lucruri pe care le scriu și apoi le șterg a doua zi”, a mărturisit scriitorul care trăiește din 1989 sub amenințarea cu moartea din cauza unei fatwa emise de Iran după publicarea cărții sale „Versetele satanice”.

Rushdie nu își va promova public cel de-al 15-lea roman, care va fi lansat marți în SUA și joi în Marea Britanie

Cartea spune povestea lui Pampa Kampana, o tânără orfană înzestrată cu puteri magice de către o zeiță, care va crea orașul Bisnaga – literalmente „Orașul Victoriei”.

Aflată în misiunea de a „oferi femeilor un loc egal într-o lume patriarhală”, potrivit editorului Penguin Random House, eroina și poeta sa, care va trăi aproape 250 de ani, va fi, de asemenea, martoră la „aroganța celor aflați la putere”, va asista la ridicarea și apoi la distrugerea orașului Bisnaga și va suferi din cauza exilului.

„Încă nu mi-am revenit de tot”, spune el, avertizându-și interlocutorul: „PTSD există, să știți”, folosind acronimul pentru tulburarea de stres post-traumatic (PTSD).