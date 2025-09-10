La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat

B1 Inregistrari!
Elena Boruz
10 sept. 2025, 08:36
Sursa foto: Facebook / Poliția Română

Au fost la un pas de moarte! Un accident îngrozitor a avut loc în județul Cluj. Un șofer, în vârstă de 21 de ani, a provocat incidentul și atât el, cât și alte două persoane puteau sfârși tragic.

Se pare că mașina pe care o conducea tânărul a intrat în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat de 58 de ani. Acest lucru s-a produs, după ce tânărul de 21 de ani a intrat pe contrasens, spun oamenii legii.

Ce a urmat

După ce cele două mașini s-au ciocnit, autoturismul condus de tânăr a ricoșat într-un al treilea autovehicul, staționat pe marginea drumului. În mașina bărbatului de 58 de ani se mai afla și o femeie 55 de ani, și ambii au rămas încarcerați, după ce autoturismul în care se aflau a ajuns într-un gard, informează observator news.

Poliția i-a testat cu aparatul etilotest pe ambii șoferi, rezultatele fiind negative. De asemenea, cei trei oameni au ajuns la spital pentru primirea îngrijirilor medicale necesare.

