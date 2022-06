Laura Cosoi, dezvăluiri inedite despre Smiley: „Mă simțeam bărbatul din relație. Am devenit femeie după ce am fost cu soțul meu”

Laura Cosoi a făcut declarații neașteptate despre relațiile din trecutul ei. Aceasta a spus la podcastul lui Morar, ,,Fain și Simplu”, că până să îl cunască pe actualul ei soț, s-a simțit bărbatul din relații:

Laura Cosoi, dezvăluiri despre relația cu Smiley

„Deja eu mă simțeam bărbatul din relații. Eu nu mă simțeam așa până nu l-am întâlnit pe soțul meu. Ne-am certat foarte mult în primul an, că eram bossy. Aveam o energie masculină. El era: what? El fiind obișnuit el să fie bărbatul. Mi-a zis după un an: să știi că în relația asta nu vor fi doi bărbați. Mi-am dat seama că am devenit femeie abia când am fost lângă el.

De asta sunt și foarte maternă. M-a făcut să mă văd așa. Maică-mea se uită la mine și îmi zice că nu și-a imaginat că voi fi vreodată așa”, a declarat Laura Cosoi în podcastul lui Mihai Morar.

Actrița a făcut și un atac subtil la adresa lui Smiley.

Având în vedere că Laura și Smiley s-au despărțit în 2012 și că, în același an, blondina a început o relație cu bărbatul ce avea să-i devină soț, este oarecum evident că afirmația ei s-a referit inclusiv la idila cu artistul.