În România, zodia joacă un rol semnificativ în alegerea partenerilor, conform unui publicat de Le Monde. Mulți români apelează la astrologi pentru a stabili datele importante din viața lor, cum ar fi nunțile sau nașterile.

Cum influențează astrologia relațiile în România?

În România, zodia este adesea un criteriu important în alegerea partenerului, conform unui articol publicat de Le Monde. Sylvain, un francez care a locuit în București între 2019 și 2022, a observat că întrebarea despre zodie este frecventă în conversațiile inițiale pe platforme de întâlniri.

„Pe Tinder, în România, mi se întâmpla des să fiu întrebat despre zodia mea încă de la primele mesaje schimbate. Cum nu eram sigur, pentru că nu prea mă interesa, aveam impresia că par un idiot sau cineva neserios”, a spus Sylvain.

El a întâmpinat dificultăți în a cunoaște oameni noi din cauza incertitudinii privind zodia sa, fiind născut pe 23 septembrie, la granița dintre Balanță și Fecioară.

Unele fete au încetat să-i mai răspundă când a spus că nu știe dacă e Fecioară sau Balanță. O alta a întrerupt conversația, invocând faptul că zodiile lor oricum nu sunt compatibile.

Acest fenomen nu este izolat, ci este împărtășit de mulți străini care locuiesc în România, conform relatărilor lui Sylvain. După răspuns, unii continuă conversația, făcând presupuneri compatibilități posibile: „Scorpionii sunt prea vicleni”, „Eu sunt Berbec și, în mod normal, nu mă înțeleg cu Racii”.

De ce este astrologia atât de populară în România?

Astrologia a câștigat popularitate după căderea comunismului, în 1989. Potrivit Mihaelei Dragomir, profesoară de yoga și doctorandă în sociologie, perioada comunistă a fost marcată de o „foame spirituală” cauzată de interzicerea religiei și a altor forme de spiritualitate timp de patruzeci de ani. Așa că, odată dobândind libertatea, românii erau însetați de spiritualitate și căutau răspunsuri la problemele lor.

Astrologia a oferit răspunsuri și îndrumare în fața incertitudinilor, fiind considerată o practică recunoscută și reglementată din 1995. Sondajele arată că aproape 35% dintre români cred că zodia definește personalitatea.

Iar interesul pentru astrologie se menține ridicat în România, mai scrie Le Monde. Spitalele, de exemplu, au început să taxeze cererile pentru ora nașterii, necesară pentru stabilirea ascendentului astrologic. Un spital din nordul țării a provocat indignare când de 20 de euro pentru acest serviciu, redusă ulterior la 2 euro după proteste publice.

Cum și-a ales o româncă data nunții, după ce s-a sfătuit cu astrologul

Interesul pentru astrologie se manifestă prin diverse practici, cum ar fi programarea evenimentelor importante în funcție de poziția astrelor. De exemplu, Alex, o româncă stabilită în Regatul Unit, a ales data nunții sale, 23 august 2025, pe baza sfaturilor astrologului ei, cu care vorbește o dată la trei luni de șapte ani: „Mi-a indicat o perioadă de 10 zile în care alinierea astrelor ar putea avea o influență bună asupra cuplului meu”.

Alex se consideră o persoană „rațională” și spune că în astrologie a găsit un fel de ghid în viață: „Există lucruri invizibile pe care uneori nu le putem explica”.

Soțul ei, tot român, nu crede în zodii, dar a acceptat de dragul soției: „Știe că astrologia m-a ajutat în relația noastră, care a avut și suișuri, și coborâșuri. Ne-a ajutat să depășim toate obstacolele”.

Cum se stabilește data nunții în funcție de astrogramă

„În general, recomand nunți toamna, în zodia Balanței, pentru că e semnul armoniei”, explică Maria Sârbu, astrolog care lucrează în Franța și în România.

În viziunea sa, „astrologia e mai mult matematică și psihologie decât clarviziune”.

Când consiliază cupluri, ea le dă sfaturi în funcție de astrogramă: „În general, compatibilitățile dintre zodii funcționează pe diferite planuri: dacă aparțin aceluiași element – foc, aer, apă sau pământ – sau dacă sunt semne fixe, mai puțin flexibile. Este cazul Taurului și al Scorpionului, de exemplu”.

Dacă se interesează și de karmă, Maria Sârbu consideră că „astrologia ne ajută să înțelegem că există lucruri pe care nu le putem controla”.