Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava cere Consiliului Județean aprobarea unei taxe „de horoscop”. Dacă propunerea va trece, cei ce solicită eliberarea unui document care atestă ora nașterii vor trebui să plătească. Propunerea urmează să fie discutată în ședința de marți, 23 decembrie.

Cât îi va costa pe suceveni elimiterea unui document care atestă oră nașterii

Unitatea medicală din Suceava a înaintat solicitarea implementării unei noi taxe către deliberativul județean. Eliberarea contra cost a unui document care atestă ora nașterii ar urma să fie introdusă oficial printr-o hotărâre de Consiliu Județean, arată Monitorul de Suceava.

Noul tarif de 100 de lei este prevăzut în capitolul „servicii de obstetrică și ginecologie” și va fi achitat de „persoanele care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă”.

Unitatea medicală și-a justificat solicitarea implementării unei taxe, declarând că numărul persoanelor care solicită eliberarea unor documente ce atestă ora nașterii a crescut semnificativ. În plus, informația care nu are caracter medical, obligă spitalul să implice mai multe persoane în serviciile de furnizare de informații.

Șeful CJ Suceava și-a pus nașa manager de spital

Nu este prima dată când un spital din Suceava este în centrul atenției publice. În luna septembrie a acestui an, ieșea la suprafață o informație potrivit căreia șeful și-ar fi numit nașa de cununie, Larisa Blanari, în funcția de manager a .

Gheorghe Șoldan (PSD) se apără și spune că gradul lor de rudenie n-are nicio legătură cu numirea în funcție. De asemenea, Șoldan afirmă că s-a rugat de Blanari să accepte funcția deoarece toată lumea fuge de ea, din cauza salariului prea mic. Și prefectul județului Suceava e rudă cu Gheorghe Șoldan. Întrebat despre aceste legături, el a afirmat că are peste 30 de cumetri și fini.

„I-am cedat prerogativele vicepreședintelui CJ Suceava ca să facă numirea, pentru că soția mea trebuie să nască la București. Nu, nu, nu m-am gândit la treaba asta (n.r. Larisa Blanari este nașa lui de cununie). Trebuia făcută astăzi numirea, că expira mandatul vechiului manager. Și ne aflăm la al cincilea refuz de a prelua spitalul, pe lângă mulți alți doctori care au refuzat să preia funcție de director medical, inclusiv cinci persoane au refuzat să preia funcție de manager spitalului, inclusiv postul managerului doctorul Ionuț Julchiș.

M-am rugat de el să rămână măcar până pe 24 septembrie. Toți medicii consideră că sunt prea puțini bani. Câștigă mult mai mult bani în privat sau ca doctor. Și toată lumea se ferește de funcția de manager spital”, a explicat Gheorghe Șoldan, pentru G4Media.