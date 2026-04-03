(GALERIE FOTO) Transformarea lui Pam Bondi: între pierdere în greutate și proceduri estetice. Adevăruri ascunse despre bomba sexy care a fost procuror general al SUA

Adrian A
03 apr. 2026, 14:15
Cuprins
  1. Pam Bondi, controversele unei imagini perfecte
  2. Cum s-a transformat Pam Bondi

Pam Bondi a revenit în atenția publică după ce Donald Trump a demis-o din funcția de procuror general al Statelor Unite. Însă întrebările nu sunt deloc legate de această concediere, ci de modul în care Bondi s-a transformat de-a lungul anilor și a ajuns la 60 de ani o bombă sexy.

Pam Bondi, controversele unei imagini perfecte

Pam Bondi avocat și politician american și, până ieri, procuror general al SUA, nu a atras atenția doar prin cariera ei, ci și prin schimbările vizibile din aspectul său fizic, ceea ce a generat nenumărate speculații în presa internațională și tabloide. Nenumărate intervenții și operații estetice, care au făcut-o ca acum, la 60 de ani, să fie o bombă sexy.

Bondi a negat orice zvon legat de intervenții, însă specialiștii spun că nu e chiar așa.

Într‑un interviu acordat publicației Irish Star, chirurgul plastician Sean McNally a explicat că Pam Bondi a pierdut mult în greutate, aproximativ 25 de kilograme ceea ce modifică natural conturul feței și volumul în regiunea obrajilor după slăbire. Însă nu e suficient ca să arate așa cum arată acum, spune specialistul

Chirurgul a remarcat că, deși pierderea în greutate ar trebui să ducă la obraji mai „goi”, în cazul ei ei apar mai plini și mai tineri — ceea ce sugerează fie fillere, fie un transfer de grăsime pentru a restabili volum acolo unde s‑a pierdut.

McNally a observat și că pielea de pe gât este neobișnuit de netedă și fermă pentru cineva de vârsta ei, mai ales după o pierdere mare în greutate.

Un alt chirurg citat în presă a explicat că el nu crede că totul se reduce la dietă sau stil de viață, în special în regiunea gâtului și maxilarului. Și nu ar fi vorba de intervenții mici, ci de unele invazive.

Cum s-a transformat Pam Bondi

În anii anteriori ocupării funcției de procuror general al Floridei (2011–2019), imaginile lui Pam Bondi o arată cu fața plină, trasături naturale și semne vizibile de îmbătrânire, așa cum este normal pentru vârsta ei la acea vreme.

Fotografiile de la începutul anilor 2010, arată umbre pronunțate sub ochi, volum natural în obraji și pielea specifică unei femei trecute de 40 de ani. Acest „look” a fost stilul ei timp de mai mulți ani.

Apoi, în perioada 2015-2019 au început să apară primele diferențe observabile: reducerea ușoară a volumului feței, semne de îngrijire dermatologică (ten mai uniform și luminos, posibil din tratamente de întreținere).

În 2020 a început o pierdere mai vizibilă în greutate, iar fața ei a început să pară mai definită, cu o linie a maxilarului mai pronunțată. Jurnaliștii descriu această perioadă ca pe începutul unei transformări mai clare.

Acum, în 2026, nimic pare să nu mai aducă aminte de cei 15 ani trecuți de la numirea ei în funcția de progcuror general al Floridei.

Cea mai recentă fotografie a lui Pam Bondi…

Citește și...
După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Monden
După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
Monden
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
„Ce mă cutremură, aia dau!”. Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV
Monden
„Ce mă cutremură, aia dau!”. Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, reuniți de Paște! Nimeni nu se mai aștepta la asta: „Cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate”
Monden
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, reuniți de Paște! Nimeni nu se mai aștepta la asta: „Cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate”
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți”. Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion
Monden
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți”. Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion
„Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm”. Larisa Udilă, momente de panică la bordul unui avion defect
Monden
„Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm”. Larisa Udilă, momente de panică la bordul unui avion defect
Valentin Sanfira rupe tăcerea după dezvăluirile triste făcute de Codruța Filip la podcastul lui Măruță: „Am găsit ceva mai valoros!”
Monden
Valentin Sanfira rupe tăcerea după dezvăluirile triste făcute de Codruța Filip la podcastul lui Măruță: „Am găsit ceva mai valoros!”
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor”. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
Monden
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor”. I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
„Parcă ieri o țineam la piept”: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară
Monden
„Parcă ieri o țineam la piept”: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară
Doi vloggeri români au testat Orient Express: „Te simți regal”. Cât costă o singură noapte în celebrul tren. Suma este colosală
Monden
Doi vloggeri români au testat Orient Express: „Te simți regal”. Cât costă o singură noapte în celebrul tren. Suma este colosală
