Leo de la Strehaia și mama lui, ridicați de poliție: ”Avea COVID și nu a interesat pe nimeni!”

După ce Leo de la Strehaia a primit doi ani și jumătate de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, polițiștii l-au ridicat în toiul nopții pentru a-l duce la închisoare.

În același dosar au mai fost condamnați mama lui, fratele său vitreg și un văr, la rândul lor săltați de polițiști.

”S-a întâmplat într-un dosar vechi, în care tata a fost. Patru zile mai avea până la prescripție și nu a mai luat în considerare nicio cerere, nu a mai luat nimic în considerare, că se apropia prescripția”, spune sora cântărețului, scrie antena3.ro.

Mai mult, rudele se plâng că cei trei erau infectați cu virusul SARS CoV-2.

”E bătrână, cu accident vascular, și fratele meu are accident vascular și cu COVID. Și nu a interesat pe nimeni. L-a luat cu COVID că se apropia prescripția.

Leo de la Strehaia a fost trimis în judecată la sfârșitul anului 2017, într-un dosar de evaziune fiscală.

Curtea de apel București a decis ca pedeapsa să fie de doi ani și jumătate de închisoare. Mama cântărețului, poreclită ”Patroana”, a primit și ea o condamnare de doi ani cu executare pentru complicitate.

În primă instanță, pe 27 iulie acest an, Tribunalul București i-a condamnat pe Leo de la Strehaia, mama lui, Maria Mihai zisă Patroana, fratele vitreg, Ioan Mihai zis Mex, și vărul, Gheorghe Gheorghe, la câte 3 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală, mai exact tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor și complicitate la această tentativă.

În septembrie acest an, Leo de la Strehaia a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru înșelăciune într-un alt dosar penal, iar fiul lui, la un an și 2 luni de închisoare cu suspendare, însă decizia nu e definitivă.