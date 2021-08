Licitația ”George Enescu” a stârnit controverse în spațiul public. Cezar Florea, pentru GÂNDUL: ”Discutăm despre documente, manuscrise, fotografii, în mod special lucruri pe bază de hârtie”

Mai multe controverse au apărut în spațiul public după ce mai multe obiecte care i-au aparținut lui George Enescu au fost scoase la licitație. Printre acestea se află o filă-manuscris din opera ”Oedip”, cu adnotări ale marelui compozitor român, dar și o vioară care a fost primită de Enescu din partea Familiei Regale a României, fotografii cu dedicație sau inedite, manuscrise, corespondențe și alte documente personale.

Licitația va avea loc pe 22 septembrie, cu doar câteva zile înainte de încheierea celei de-a 25-a ediții a Festivalului ”George Enescu” (28 august – 26 septembrie 2021). În acest context, organizatorul festivalului, dar și reprezentanți ai mediului cultural din România și-au manifestat dezaprobarea.

Cezar Florea explică, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GÂNDUL, de ce autenticitatea obiectelor scoase la licitație nu poate fi pusă la îndoială.

”Discutăm despre documente, manuscrise, fotografii, în mod special lucruri pe bază de hârtie. Este cunoscut faptul că de-a lungul timpului au fost mai multe case de licitații, sunt și acum, dar niciuna nu are domeniu strict pe lucruri pe bază de hârtie, lucruri istorice. De-aia și numele casei de licitație, Historic, proiectul este început din 2019, suntem deja la licitația cu numărul 25”, spune Cezar Florea.

Contestatarii licitației spun că aceste piese care i-au aparținut lui George Enescu ar fi trebuit donate statului.

În certificatul semnat de executorul testamentar al marelui compozitor român este specificat, în mod expres, că piesele ”provin din colecția mea”, în consecință i-au aparținut chiar lui Romeo Drăghici, fiind vorba despre o colecție privată, iar acesta ar fi avut obligația de a le dona statului român.

”Această familie care ne-a adus piesele exemplificate în certificatul emis de executorul testamentar, unde, încă o dată, spune «provin din colecția mea și au aparținut lui George Enescu», contează foarte mult nuanța aceasta, ca să se înțeleagă că nu sunt bunuri primite de executorul testamentar să se doneze statului. În această frază, «provin din colecția mea», considerăm că orice om poate să se gândească că i-au aparținut lui (n.red. – Romeo Drăghici), din moment ce spune așa. N-am avut dubii vizavi de aceste obiecte, datorită faptului că această familie despre care se vorbește în act este cea care deține proprietatea lor și în zilele noastre. Nu s-au schimbat proprietarii între timp, sunt moștenitorii, cu același nume de familie.

Acest colecționar este un colecționar de calibru. Cunoscut în perioadă, cunoscut până în zilele noastre, numit în foarte multe cărți de specialitate ca un colecționar de bună calitate, un colecționar care nu a avut controverse. În clipa când o familie aduce aceste bunuri, împreună cu acest act pe care noi nu avem calitatea să-l contestăm – m-aș duce până acolo unde, aș spune, dacă aș contesta acest act, aș putea să contest tot ce este Muzeul George Enescu, pentru că la baza donației se află certificate de genul acesta, prin care Romeo Drăghici recunoaște că bunurile acelea le-a primit de la Enescu ca să le dea statului”, precizează proprietarul casei de licitații.

Casa de Licitații Historic a depus un dosar de clasare, la Ministerul Culturii, pentru fila manuscris din opera ”Oedip”, dar și pentru vioara-copie Guarnieri pe care George Enescu a primit-o de la Familia Regală a României.

”Fila manuscris din Oedip o avem chiar în spatele nostru, aici. Vorbim de o foaie în format poate un pic peste un A4, în care – nu știm în ce context – Enescu a trecut motivele, laitmotivele operei. Noi o considerăm o piesă foarte importantă. Acesta este și motivul pentru care noi am considerat că este o piesă de tezaur național. Și am depus un dosar de clasare pentru această piesă și pentru acea vioară, dosar depus în termenul legal, cu numărul de înregistrare 3487 din 18.08.2021. Obligativitatea și legalitatea depunerii unui dosar este de 30 de zile înaintea licitației. Acestea fiind depuse pe data de 18, suntem în cadrul legal. Pentru că s-a discutat foarte mult că noi nu am depus, că n-am cerut chestia asta, avem aici hârtiile oficiale. Avem chiar și răspunsul de la Ministerul Culturii”, menționează Cezar Florea.

Pe 20 august, filosoful Mihai Șora a scris, pe pagina de socializare, că licitația ”George Enescu” urmează a se desfășura ”fără catalog, fără prezentare profesionistă, fără indicarea provenienței lor”.

”Piesele care urmează să fie licitate de către casa «Historic» în luna septembrie – așadar în chiar perioada Festivalului George Enescu –, riscă să se evaporeze în natură. Celor care înaintează argumentul unui fond privat, le reamintesc că România nu a ajuns, totuși, sat fără câini, că există legi care împiedică dezmembrarea unui tezaur, scoaterea lui la mezat, bucată cu bucată, și, astfel, hăcuirea patrimoniului național. Vorbim – cu toată responsabilitatea – despre moștenirea lui Enescu, a lui Eliade, nu despre borcanele cu magiun rămase în cămara bunicii”, a scris Mihai Șora.

În replică, Cezar Florea spune că ”o licitație poate să aibă un catalog fizic sau doar online”, dar precizează că va fi tipărit, în câteva zile, un astfel de catalog al licitației ”George Enescu. Univers și Creație”.