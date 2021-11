Lidl Romania îşi surprinde clienţii c-o campanie generoasă, în perioada 15 noiembrie 2021 – 2 ianuarie 2022. Unul dintre cei mai importanţi retaileri din ţară pune la bătaie premii scumpe, printre care şi un BMW X4.

Reprezentanţii supermarketului oferă, separat de maşină, şi 5 telefoane iPhone 12 Pro, sau 2 vacante in Maldive, astfel ca aveti o multitudine de motive sa nu ratati aceasta promotie speciala pe care lantul de supermarket-uri o desfasoara in momentul de fata. Pentru a participa trebuie doar sa cumparati produse in valoare de 100 lei din oricare dintre magazinele Lidl Romania, insa e important ca printre ele sa se afle si un produs din gama Deluxe.

Vă înscrieţi cu bonul de cumpărături

În perioada 15 noiembrie– 2 ianuarie 2022, dacă ai cumpărat de minimum 100 de lei și cel puțin un produs Deluxe, înscrie codul unic de pe bonul fiscal în formularul de aici sau prin SMS la 1877 și poți câștiga premii de lux!

Oficialii Lidl au spus că oricare dintre clientii care vor sa participe la concursul sau trebuie sa isi inscrie bonul de cumparaturi in cadrul website-ului, sau prin SMS, pentru a putea fi luat in considerare in vederea extragerii premiilor.