B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată

Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată

Ana Maria
02 feb. 2026, 15:32
Cine nu plătește impozit în 2026. Lista celor scutiți de la plată
Sursa foto: gazetagalatiului.ro
Cuprins
  1. Ce facilități au fost eliminate începând cu 1 ianuarie 2026
  2. Cine nu trebuie să plătească impozitul pe locuință în 2026
  3. Cum se compară România cu alte state europene în privința impozitului pe prima locuință

Aproape toți proprietarii din România plătesc impozitul pe locuință, în 2026. Regimul fiscal aplicat proprietăților imobiliare devine mai strict pentru persoanele fizice.

Toți cei care au în proprietate o casă, un apartament sau un teren sunt obligați să achite impozitul local, după ce o serie de facilități acordate în anii anteriori au fost eliminate. Scutirile au rămas puține și vizează, în principal, anumite tipuri de clădiri, nu proprietari individuali.

Schimbările au generat nemulțumiri, mai ales în rândul categoriilor care, până acum, beneficiau de reduceri sau scutiri parțiale, dar care din 2026 vor intra în rândul contribuabililor obișnuiți.

Ce facilități au fost eliminate începând cu 1 ianuarie 2026

Printre modificările care au stârnit cele mai multe reacții se numără renunțarea la scutirea de impozit pentru persoanele cu handicap grav, în cazul locuinței de domiciliu și al terenului aferent. Dacă până în 2025 aceste categorii erau exceptate de la plata taxei locale, din 2026 obligația fiscală se aplică fără diferențiere.

De asemenea, unele consilii locale acordau anterior reduceri persoanelor care făceau dovada donării de sânge de cel puțin trei ori pe an. Această facilitate nu mai este valabilă, ceea ce înseamnă că plata impozitului se face integral, indiferent de astfel de gesturi civice.

Cine nu trebuie să plătească impozitul pe locuință în 2026

Excepțiile rămase sunt strict legate de destinația clădirilor. Nu se plătește impozit pentru imobilele utilizate în scopuri educaționale, sanitare sau sociale, precum școli, grădinițe, universități, spitale, clinici, centre de asistență socială sau cămine pentru persoane vulnerabile. Autoritățile justifică aceste scutiri prin nevoia de a nu împovăra financiar instituțiile care furnizează servicii esențiale comunității.

Totodată, sunt exceptate de la impozitare clădirile care funcționează ca sedii de primărie sau cele destinate spațiilor publice, cum ar fi parcurile. Bisericile și mănăstirile se numără, la rândul lor, printre entitățile care nu datorează impozit pe clădiri, statutul lor fiind reglementat distinct prin legislația în vigoare, potrivit Cancan.

Deși scutirile sunt limitate, rămâne valabilă bonificația pentru plata anticipată. Proprietarii care achită integral impozitul până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10% din suma datorată. Măsura este menită să stimuleze plata la timp a taxelor locale, însă nu reprezintă o excepție de la obligația de plată.

Cum se compară România cu alte state europene în privința impozitului pe prima locuință

Deputatul PSD Marius Budăi a criticat actuala politică fiscală, arătând că în alte state europene prima locuință este taxată mai blând sau chiar beneficiază de reduceri substanțiale.

La vecinii noștri bulgari, impozitul pe prima locuință e redus cu 50%, iar în alte state precum Portugalia, Polonia, Ungaria, Belgia impozitul pe prima locuință are o valoare modică, pe metru pătrat, nu la valoarea de piață, pentru că nu toți fac afaceri imobiliare și, în fond, taxa este pe proprietate, nu este pe o tranzacție. Apoi, în alte state, guvernele au stabilit cote de impozitare mai reduse pentru familiile cu mulți copii, pentru cei cu venituri mici sau pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Deci, vă rog, nu-i mai dezinformați pe cetățenii români! Iar dacă tot insistați pe această linie a austerității, aveți măcar puțină compasiune față de cei cărora le cereți să strângă cureaua! Fiți și om, nu doar prim-ministru”, a precizat Budăi.

Tags:
Citește și...
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Eveniment
Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Eveniment
Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
Eveniment
Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
Eveniment
Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
Newsweek: O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații
Eveniment
Newsweek: O nouă minciună a lui George Simion: „Barajul Vidradru a fost transformat în ruină”. Start la noi conspirații
CTP: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”. Argumentele gazetarului și ce crede despre interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor
Eveniment
CTP: „Copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”. Argumentele gazetarului și ce crede despre interzicerea rețelelor sociale în cazul minorilor
Locul unde se află acum Abdullah Ataș, afaceristul turc care a omorât un polițist român și a evadat: „99% este în …”
Eveniment
Locul unde se află acum Abdullah Ataș, afaceristul turc care a omorât un polițist român și a evadat: „99% este în …”
Sondaj: Aproape jumătate dintre ucraineni nu văd sfârșitul războiului în 2026
Eveniment
Sondaj: Aproape jumătate dintre ucraineni nu văd sfârșitul războiului în 2026
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Eveniment
Japonia anunță zăcăminte uriașe de pământuri rare, suficiente pentru sute de ani
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Eveniment
Cum arată harta infracționalității din Capitală. Care este cel mai periculos sector din București
Ultima oră
16:48 - PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
16:39 - Sorin Grindeanu a criticat dur Guvernul: „Târziu, foarte târziu”. Ce a anunțat liderul PSD
16:33 - Antonia face dezvăluiri dureroase despre viața de mamă: „Nu am fost niciodată mai speriată”
16:20 - Cum revoluționează POS-urile mobile comerțul de proximitate – avantajele terminalelor Android precum PAX A920 sau A35
16:16 - Cum a redescoperit Grindeanu românii care au nevoie de PSD chiar odată cu reforma din administrație. Ce jocuri se mai fac în coaliție (VIDEO)
16:15 - Cum scapi de gândaci: Strategii care funcționează și greșeli de evitat
16:08 - Dezinsecție purici: Tot ce trebuie să știi pentru a-ți proteja casa și sănătatea
15:59 - AUR, lovitură pentru Guvernul Bolojan. Vor fi depuse trei moțiuni. Ce urmează
15:58 - Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
15:50 - Zăpada pe mașină te poate costa scump în 2026. Ce amendă riști dacă pleci la drum fără să cureți geamurile, farurile și plafonul