Aproape toți proprietarii din România plătesc impozitul pe locuință, în 2026. Regimul fiscal aplicat proprietăților imobiliare devine mai strict pentru persoanele fizice.

Toți cei care au în proprietate o casă, un apartament sau un teren sunt obligați să achite impozitul local, după ce o serie de facilități acordate în anii anteriori au fost eliminate. Scutirile au rămas puține și vizează, în principal, anumite tipuri de clădiri, nu proprietari individuali.

Schimbările au generat nemulțumiri, mai ales în rândul categoriilor care, până acum, beneficiau de reduceri sau scutiri parțiale, dar care din 2026 vor intra în rândul contribuabililor obișnuiți.

Ce facilități au fost eliminate începând cu 1 ianuarie 2026

Printre modificările care au stârnit cele mai multe reacții se numără renunțarea la scutirea de impozit pentru persoanele cu handicap grav, în cazul locuinței de domiciliu și al terenului aferent. Dacă până în 2025 aceste categorii erau exceptate de la plata taxei locale, din 2026 obligația fiscală se aplică fără diferențiere.

De asemenea, unele consilii locale acordau anterior reduceri persoanelor care făceau dovada donării de sânge de cel puțin trei ori pe an. Această facilitate nu mai este valabilă, ceea ce înseamnă că plata impozitului se face integral, indiferent de astfel de gesturi civice.

Cine nu trebuie să plătească impozitul pe locuință în 2026

Excepțiile rămase sunt strict legate de destinația clădirilor. Nu se plătește impozit pentru imobilele utilizate în scopuri educaționale, sanitare sau sociale, precum școli, grădinițe, universități, spitale, clinici, centre de asistență socială sau cămine pentru . Autoritățile justifică aceste scutiri prin nevoia de a nu împovăra financiar instituțiile care furnizează servicii esențiale comunității.

Totodată, sunt exceptate de la impozitare clădirile care funcționează ca sedii de primărie sau cele destinate spațiilor publice, cum ar fi parcurile. Bisericile și mănăstirile se numără, la rândul lor, printre entitățile care nu datorează impozit pe clădiri, statutul lor fiind reglementat distinct prin legislația în vigoare, potrivit .

Deși scutirile sunt limitate, rămâne valabilă bonificația pentru plata anticipată. Proprietarii care achită integral impozitul până la 31 martie beneficiază de o reducere de 10% din suma datorată. Măsura este menită să stimuleze plata la timp a taxelor locale, însă nu reprezintă o excepție de la obligația de plată.

Cum se compară România cu alte state europene în privința impozitului pe prima locuință

Deputatul PSD Marius Budăi a criticat actuala politică fiscală, arătând că în alte state europene prima locuință este taxată mai blând sau chiar beneficiază de reduceri substanțiale.

„La vecinii noștri bulgari, impozitul pe prima locuință e redus cu 50%, iar în alte state precum Portugalia, Polonia, Ungaria, Belgia impozitul pe prima locuință are o valoare modică, pe metru pătrat, nu la valoarea de piață, pentru că nu toți fac afaceri imobiliare și, în fond, taxa este pe proprietate, nu este pe o tranzacție. Apoi, în alte state, guvernele au stabilit cote de impozitare mai reduse pentru familiile cu mulți copii, pentru cei cu venituri mici sau pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Deci, vă rog, nu-i mai dezinformați pe cetățenii români! Iar dacă tot insistați pe această linie a austerității, aveți măcar puțină compasiune față de cei cărora le cereți să strângă cureaua! Fiți și om, nu doar prim-ministru”, a precizat Budăi.