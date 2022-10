Loviți de criză, românii redescoperă colectivitatea. Propunerea unui bucureștean: „Dacă mai sunt doritori, pot ajuta, să vină să formăm o comunitate”

Unii români care iubesc viața la țară au curajul să facă schimbări radicale și să renunțe la cea de la oraș. Alții își cumpără un teren sau o casă în vecinătatea zonei în care locuiesc și petrec acolo week-end-urile și vacanțele.

Un bucureștean a anunțat că în zona în care stă el mai sunt terenuri similare și se oferă să-i ajute pe cei interesați

Este cazul unui bucureștean care au achiziționat un teren în Dâmbovița, au ridicat o casă mică în care să locuiască provizoriu, până o construiesc pe cea la care visau, și s-au apucat de agricultură.

Bărbatul a anunțat că în zonă mai sunt terenuri similare și se oferă să-i ajute pe cei interesați, așa încât să poată forma o comunitate, după cum a scris pe Facebook.

„Inspirat fiind de poveștile de pe acest grup, las mai jos experiența mea recentă de viață la țară. Am trăit la oraș o viață (deși imi amintesc încă bine vacanțele la bunici la țară), asta până in 2020, cand închiși fiind în casă, am început să mă gândesc serios la a avea un petec de teren unde să pot respira liber.

Și-așa, treptat, am început să discutăm în familie și să cercetez piața terenurilor din jurul Bucureștiului, nu prea aproape (ca doar plecăm din oraș), dar nici foarte departe.

Nu aveam o zonă anume, am căutat efectiv pe hartă unde vedeam zonă verde, cu păduri, asta știam sigur că vrem – zonă de deal, cu mult verde. Și exact așa am găsit, din întâmplare (sau cum zice soția mea, nimic nu e întâmplător, ceea ce este să fie pentru noi, se întâmplă).

După ce am văzut mai multe terenuri, am ales un teren de 1000 mp în Cobia jud.Dambovița, cu câteva de hectare de pădure alături, zonă de deal, cu aer curat, la 90 de km de București.

Anul 2021 a fost de adaptare, de tras utilități, de făcut planuri de casă și de ridicat o anexă care până la urmă s-a transformat în căsuță (ne-am dat seama că avem nevoie de un loc de stat și va mai dura pană va fi gata casa).

Anexa am ridicat-o singur, din lemn, pe piloni, încet și cu răbdare (fiind constructor), am izolat-o și am transformat-o într-o căsuță în care am locuit anul acesta.”

Șansa ar fi să vină și alți oameni, să formeze o comunitate

„În 2022 am experimentat ”agricultura” am pus un solar, am făcut câteva straturi în curte și am plantat diverse – exact așa am gândit, hai să experimentăm cu diverse legume.

Unele au ieșit super bune, la altele mai avem de învățat… dar tot au fost comestibile (am mâncat la salată vara asta cât în ultimii 5 ani, că doar nu era s-o aruncăm, chiar dacă nu arăta prea bine).

Am decis că vrem doar legume bio, așa că am început să caut informații despre îngrășăminte naturale, și am început să le dau legumelor de ”mâncare” urzică, păpădie, pelin, rostopască (puse la macerat).

Cu anumiți dăunători a funcționat, cu alții mai greu… continuăm să învățăm și să experimentăm, mâncând sănătos (s-au făcut roșiile în solar de nu mai știam ce să facem cu ele la un moment dat, așa că, vrand nevrand, ne-am apucat de făcut bulion, first time ever).

„Românul își ridică singur casa”Tot anul asta, am început și lucrările la casă; eu fiind constructor, am știut de la început ce vreau – casă de lemn, micuță (suntem o familie mică), bine izolată (cât s-o încălzim ”cu o lumânare”).

Așa că am început să lucrez la ea, mai mult singur (cam greu cu forța de muncă la nivel local), din când în când cu ajutoare și procesul este în desfășurare.

Deocamdată este pregătită pentru iarnă, la anul continuăm. În sat mai sunt și alte terenuri libere, dacă mai sunt doritori, pot ajuta, inclusiv cu informații legate de construcții (casă, solar, etc.). Șansa pe care o văd eu ar fi să vină și alți oameni, să formăm o comunitate.”, a scris acesta pe grupul Mutat la țară -Viața fără ceas.