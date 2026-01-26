Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI

Marilen Pirtea, deputat PNL de Timiș. rector al Universității de Vest din Timișoara, și vehiculat drept urmaș al lui David la Minsiterul Educației, a avut un weekend nefast. Hoții i-au spart casa. Însă problemele sunt altele. Mult mai mari.

Cum l-au dat hoții pe mâna ANI pe Marilen Pirtea

O vilă deținută de rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, care este și deputat PNL de Timiș, a fost călcată de hoți în acest weekend. Pagubă mică, dacă e să ne luăm după declarația celui care ar putea fi următorul ministru al Educației.

„E revoltător să ți se invadeze spațiul intim. Nu țin acasă bani, îi țin la bancă, și nici bunuri de valoare”, a declarat Marilen Pirtea.

Însă ce e mai rău abia urmează. Spațiul intim despre care vorbește deputatul PNL, adică vila respectivă, nu există în documentele oficiale. Adică în a lui Pirtea.

Deputatul PNL are în declarația de avere trei apartamente și două case, însă niciuna nu este cea care a fost ținta hoților.

Potrivit declarației sale de avere, politicianul liberal deținea, în 2024, împreună cu soția sa, o casă de aproape 200 mp în Timișoara, două apartamente în același oraș și unul în Năvodari, și o casă moștenită în Gărâna, județul Caraș-Severin.

Vila care îi dă bătăi de cap se află în localitatea Dumbrăvița din județul Timiș și, potrivit jurnaliștilor de la Puterea.ro, ar valora cam 700.000 de euro. Iar Marilen Pirtea ar locui acolo cam de doi ani. Ceea ce înseamnă că vila ar trebui să apară în declarația de avere completată, conform legii, la finalul anului 2024, atunci când și-a preluat noul mandat de deputat.

Putea fi noul ministru al Educației

Numele lui Marilen Pirtea a fost îndelung vehiculat pentru postul de , după demisia lui Daniel David. Și nici până acum nu părea că s-a renunțat total la idee, deși inițial Pirtea refuzase oferta. Gurile rele spun că din cauză că are niște probleme cu CV-ul, fiind prins în trecut că a plagiat în mai multe articole științifice.

Așa că, după pățania cu casa, este și mai puțin probabil ca cineva să îl mai întrebe dacă vrea să fie ministru.

Liberalul este la al treilea mandat de deputat și rector al Universității de Vest din Timișoara din anul 2012. De asemenea, este și consilier onorific al premierului Bolojan în domeniile educaţiei şi cercetării.