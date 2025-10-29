B1 Inregistrari!
Viteaz pe banii părinților. Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, arogant în online: „Trimiteți-vă părinții la muncă! Eu stau la Monaco, voi nu. Pot să zic ce vreau pentru că am bani" (VIDEO)

Viteaz pe banii părinților. Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, arogant în online: „Trimiteți-vă părinții la muncă! Eu stau la Monaco, voi nu. Pot să zic ce vreau pentru că am bani” (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 16:41
Viteaz pe banii părinților. Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, arogant în online: „Trimiteți-vă părinții la muncă! Eu stau la Monaco, voi nu. Pot să zic ce vreau pentru că am bani” (VIDEO)
Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, îi ia peste picior pe românii care n-au condiția financiară a familiei lui. Sursa foto: Captură video - Luca Vicol / Tik Tok
Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, s-a arătat extrem de deranjat de criticile pe care le primește în online și de articolele de presă despre familia sa. El s-a lăudat că e în Monaco și duce o viață de lux. Apoi i-a îndemnat pe internauți să-și trimită părinții la muncă să aibă și ei un asemenea trai.

Cum e Luca Vicol arogant pe banii părinților

„Zilele astea s-a scris un nou articol despre mine. Ei bine, de ce s-a scris acest articol? Păi… tam-tam-ul despre părinții mei, numele meu de familie, alea-alea vechi. Ce voiam doar să vă spun… Hai să ne uităm puțin la cum arată domnișorul. Vi-l las aici pe ecran și o să vă dați voi cu părerea. Domne, Luca, iar te îmbraci în geci de 5000 de euro. Luca, iar faci așa și așa. Păi, bă fraților, familia mea a muncit. Trimiteți-vă părinții la muncă. De ce nu faceți și voi asta?

Așa, revenind la articol. Sincer, nici nu știu ce să vă zic. Eu vorbesc cu voi, voi mă înjurați, eu fac mișto de voi. La finalul zilei, eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5000, voi nu. Dar știți cum e? Până la urmă, dacă faptul că mă înjurați vă face să vă simțiți mai bine, eu mă bucur. (…) Pot să zic ce vreau tocmai pentru că am bani. De aia o să-mi dau cu părerea și o să zic lucruri exact cum le văd eu”, a spus Luca Vicol, copilul rezultat din prima căsătorie a Laurei Vicol.

@luca.vicol Oh nu m au atacat cei din presa! Ce socant!!! #vicol#banigrei#primaverii #monaco#palestina#israel ♬ original sound – luca.vicol

De altfel, Luca obișnuiește să răspundă grosolan și arogant criticilor pe care le primește pe tema afacerilor părinților săi.

Tânărul a lăsat comentarii precum: „Să zici mersi că își răspund, sărăcie!” / „Tu ești Ștefan cel g*y. Ai sânii mari, umflatule! Du-te în ghetou! Mai mănâncă și tu o salată!” / „Când intră pensia socială?”.

Cine este Laura Vicol

Laura Vicol a condus Comisia Juridică a Camerei Deputaților și a fost un nume influent în PSD, până a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. Ea și Vladimir Ciorbă, soțul ei și patronul Nordis, au fost și arestați pentru scurt timp. Nordis ar fi încasat avans de la mai multe persoane pentru imobilele pe care le-a pus în vânzare, dar apoi nu au mai predat cheile.

Astfel, oamenii s-au trezit și fără locuințele noi, și fără bani. Sunt aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu total de 75 milioane de euro.

Luca Vicol e și el menționat într-un dosar DIICOT privind spălarea de bani. Procurorii au acuzat că tânărul și-ar fi plătit vacanțele la Monaco și chiria din Elveția din banii păgubiților Nordis, scrie Fanatik.

După izbucnirea scandalului, Laura Vicol a fost dată afară din PSD, iar acum e vicepreședinte în partidul lui Cristian Popescu Piedone.

