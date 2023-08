Lucian Judele (USR), despre incendiile din zona retrocedată a Parcului IOR: Scopul e să fie distruși toți copacii pentru a face loc construcțiilor. Poliției Locale nu-i pasă

Lucian Judele, viceprimarul USR al Sectorului 3, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că numeroasele i sunt puse intenționat pentru a fi distruși toți copacii și tot spațiul verde, așa încât apoi să se poată construi acolo.

13 incendii mari au fost numai anul acesta. Judele a mai susținut că el și colegii săi s-au tot rugat de primarul Robert Negoiță, de Consiliul Local și de Poliția Locală să pună un post fix de Poliție Locală la singura ieșire din zona respectivă a parcului, dar deocamdată nu au avut succes. Ei au reușit să obțină o Hotărâre de Consiliu Local pentru înființarea acestui post, dar șefa Poliției Locale, o apropiată a lui Negoiță, a spus că postul nu se face acolo deoarece agenții nu au container în care să stea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Judele: Din partea retrocedată a Parcului IOR s-au tăiat aproape toți copacii

„Își doresc să construiască, își doresc să distrugă ultimul copac, ultimul petec de iarbă să-și poată justifica, atunci când vor cere autorizația de construcție, această acțiune, spunând că acolo nu e un parc, nu e un spațiu verde.

Incediile sunt pentru a face acel loc din ce în ce mai nefrecventabil, să sperie pe toată lumea care mai trece pe acolo din când în când.

Copacii cred că au fost tăiați aproape toți. Cred că mai sunt undeva la 1% din copacii pe care îi aveam acum doi ani. Au începuit să fie otrăviți, stropiți cu materiale inflamabile și, în ultimă instanță, au început aceste incendii. Majoritatea lor au fost tăiați”, a declarat viceprimarul USR al Sectorului 3.

Lucian Judele a povestit apoi o întâmplare chiar de azi: „Eram în parc și dădeam interviu la o altă televiziune, când prin spatele nostru a trecut o mașină cu copaci tăiați din parc. Și dânșii au filmat. Datorită lor am reușit să văd numărul de la mașină, că până m-am întors eu, deja s-au îndepărtat. Și cu camera am luat numărul mașinii, am sunat la 212, au venit cei de la Poliția Națională și au dat în urmărire acea mașină. Și mi-ua spus că speră să-l prindă atât timp cât încă are lemn în mașină, că apoi ”trebuie să luăm camerele etc., dar vă aducem la cunoștință că e (doar) o contravenție”.

Copacii din IOR, tăiați sub privirile indiferente ale autorităților

„Marea nenorocire e că imediat intrăm în problema locală, că noi avem o problemă națională și acești oameni nu sunt pedepsiți de legi corespunzătoare, dar vorbim și de nepăsare locală: avem Poliția Locală. Acea stradă din IOR are o singură ieșire, una singură, nu ai cum să teleportezi trunchiul de copac prin altă parte. (…) Ne rugăm de luni de zile în Consiliul Local: ”haideți dle primar (Robert Negoiță) să punem un punct fix de Poliție Locală”. Vă dați seama despre ce vorbim? Ne rugăm de luni de zile să pună acel punct fix de Poliție Locală și ne tot amână.

Negoiță e hoțul care strigă ”hoții!”, ăsta e dl Negoiță!

Acum vreo două luni a ajuns Hotărârea pe ordinea de zi și s-a aprobat, avem o Hotărâre de Consiliul Local pentru punct fix al Poliției Locale acolo, să nu se mai taie, să nu se mai dea foc, să nu se mai agrseaze doamne noaptea prin parc, pe acolo.

Dar să vedeți ce ne răspunde mâna dreaptă a dlui primar. Doamna directoare de la Poliția Locală ne-a spus: ”nu avem punct fix al Poliției Locale pentru că nu avem un container în care să stea polițiștii locali. Când a auzit azi această motivare am crezut că și leșin”, a mai declarat Lucian Judele, pentru B1 TV.

Răzvan Zamfir a sugerat apoi să facem chetă și să strângem bani pentru un container pentru agenții locali sau, și mai bine, primarul Negoiță să contruiască un container din numeroasele borduri de care e atât de pasionat.

13 incendii în zona retrocedată a Parcului IOR numai anul acesta

Viceprimarul USR al Sectorului 3 a vorbit și despre numărul de incendii „puse” în zona retrocedată a parcului: „În 2022, am avut 7 , unde au venit autospecialele. În 2023 au prins curaj și cel de aseară a fost al 13-lea incendiu (…) Au dat foc acolo, îmi asum ce spun! Mergeți acolo și filmați din dronă sau cum vreți și vedeți liniile exact cum a ars, că ei s-au gândit să nu scape focul în IOR, că cineva atunci va pune mâna pe ei, că nu vor mai putea fi tolerați”.

Totodată, Lucian Judele a mai precizat că Pirmarul Sectorului 3, Robert Negoiță, e prieten cu premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD.