Acasa » Eveniment » Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate

Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate

Selen Osmanoglu
20 oct. 2025, 14:17
Lucrări de reparații în Capitală, la rețeaua de termoficare. Ce blocuri vor fi afectate
Sursa foto: C.M. Termoenergetica București / Facebook
Cuprins
  1. Ce blocuri vor fi afectate
  2. Anunțul Termoenergetica

În Capitală, au loc lucrări de reparații la rețeaua de termoficare. Apa caldă și căldura vor fi oprite temporar la aproximativ 200 de blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6, în următoarele zile.

Ce blocuri vor fi afectate

Mai multe blocuri, aproximativ 200, vor fi afectate. Acestea sunt din sectoarele 1, 2, 4, 5 și 6, conform Agerpres.

Sectorul 1

  • Pe strada Smaranda Brăescu, din Sectorul 1, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (20 de blocuri și imobile) până marți, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987;
  • Pe bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, din Sectorul 1, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (23 de blocuri și imobile), de miercuri, ora 08:00, până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1976;
  • Pe șoseaua Nicolae Titulescu, din Sectorul 1, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire către un punct termic (4 blocuri și imobile), de miercuri, ora 08:00, până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980;

Sectorul 2

  • În zona străzii Radovanu, din Sectorul 2, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1979;
  • În zona Aleea Hobița, din Sectorul 2, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 8 blocuri, până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978;
  • În zona străzii Slt. Cristescu Dima, din Sectorul 2, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și încălzire către 18 blocuri, de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei în această zonă este 1978;

Sectorul 4

  • În zona străzilor V.V. Stanciu, C.R. Motru, Calea Văcărești din Sectorul 4 va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și căldură către 6 puncte termice (129 de blocuri și 2 agenți economici) până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1992;

Sectorul 5

  • În zona șoseaua Alexandriei, Sectorul 5, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (10 blocuri) până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1979;

Sectorul 6

  • La intersecția străzilor Valea lui Mihai cu Valea Călugărească, din Sectorul 6, va fi sistată furnizarea agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic (20 de blocuri). Perioada activității va fi joi, între orele 09:00 – 22:00. Anul de punere în funcțiune a conductei corespunzătoare racordului menționat este 1998.

Anunțul Termoenergetica

„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție sunt în teren și vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operațiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate”, a anunțat compania.

„Vă reamintim faptul că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, a adăugat.

