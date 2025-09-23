B1 Inregistrari!
Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste

Iulia Petcu
23 sept. 2025, 23:59
Cuprins
  1. Cum trebuie întreținută o mașină pentru a rezista sute de mii de kilometri
  2. Ce recomandă specialiștii
  3. Ce înseamnă cu adevărat 640,000 de kilometri

Pentru mulți șoferi, ideea că o mașină ar putea rula peste 600.000 de kilometri fără reparații serioase pare aproape imposibilă. Totuși, un mecanic american arată cp acest scenariu nu doar că este posibil, ci și realizabil, cu condiția ca vehiculul să fie întreținut corect și utilizat în condiții favorabile.

Cum trebuie întreținută o mașină pentru a rezista sute de mii de kilometri

Chris Pyle, mecanic la platforma JustAnswer, a explicat că atingerea unui rulaj de 640,000 de kilometri nu ține doar de modelul ales, ci și de disciplina de întreținere. El atrage atenția că multe dintre mașinile considerate „rezistente” pot ceda prematur dacă sunt conduse neglijent sau dacă reviziile sunt ignorate.

„Toate mașinile pot ajunge la 600.000 de kilometri și chiar mai mult, dar multe vor necesita înlocuiri la motor și transmisie, poate chiar mai mult de o dată”, a explicat Pyle, potrivit Ziare.com. „Există, însă, câteva modele care pot ajunge la 600.000 de kilometri cu motorul și transmisia originale, atâta timp cât mașina este întreținută corespunzător.” 

Mecanicul a subliniat câteva reguli simple, dar esențiale. În primul rând, mașina nu trebuie folosită doar pentru drumuri scurte și dese. „Trebuie să conduci normal. Fă cel puțin o călătorie de 30 de minute pe săptămână,” a spus el. „Călătoriile scurte și statul pe loc nu sunt bune pentru vehicule.” 

În plus, schimbările regulate de ulei, lichide și filtre fac diferența dintre un motor care rezistă și unul care cedează. Sistemul de răcire trebuie curățat periodic, iar piesele consumabile înlocuite la timp. Condițiile climatice și drumurile pe care este condusă mașina influențează și ele durata de viață. Autostrăzile lungi și zonele fără sare pe șosele ajută, în timp ce frigul extrem sau căldura excesivă grăbesc degradarea.

Ce recomandă specialiștii

Potrivit mecanicului, diferența dintre tipurile de motoare este vizibilă. „Dieselurile, în general, vor ajunge la 640.000 de kilometri mai ușor decât motoarele pe benzină”, a precizat el. Cu toate acestea, recomandările s-au concentrat în mare parte pe modelele pe benzină, întrucât acestea sunt mult mai răspândite pe piață.

Lista întocmită de Chris Pyle include mărci și modele care și-au demonstrat în timp rezistența:

  • Toyota: Avalon, Tacoma, Sienna, Sequoia
  • Honda: Accord, Pilot, Odyssey, Civic
  • Ford: F-150, Expedition
  • Subaru: Outback
  • Hyundai: Elantra

Aceste vehicule au șanse mai mari să atingă 600.000 – 640.000 de kilometri cu motorul și transmisia originale, mai ales dacă proprietarii respectă programul de întreținere, scrie Ziare.com.

Ce înseamnă cu adevărat 640,000 de kilometri

Specialistul Chris Pyle a fost atras atenția asupra faptului că nicio mașină nu rămâne „ca scoasă din fabrică” atunci când ajunge la un asemenea rulaj. Chiar și cele mai fiabile modele vor începe să prezinte semne evidente de uzură. Printre primele simptome se numără zgomotele motorului și o funcționare mai puțin linp, care trădează oboseala mecanică acumulată în timp. La acestea se adaugă arsurile de ulei între schimburi, un consum mai mare de combustibil și treceri mai puțin precise între treptele de viteză. În plus, numeroase componente, de la bușe și rulmenți, până la curele și garnituri, vor necesita înlocuire periodică.

Atingerea unui rulaj impresionant presupune mult mai mult decât schimburi de ulei regulate. Mecanicul insistă asupra unui plan riguros de întreținere: lichidul de transmisie trebuie schimbat la fiecare 48.000 – 96.000 de kilometri, sistemul de răcire trebuie spălat la 96.000 – 160.000 de kilometri, lichidul de frână trebuie reînnoit la fiecare 2-3 ani, iar filtrele de aer trebuie verificate li schimbate constant. De asemenea, cureaua de distribuție, acolo unde există, trebuie înlocuită exact conform recomandărilor producătorului.

Omiterea oricăruia dintre aceste servicii reduce considerabil șansele ca un automobil să atingă pragul de 640.000 de kilometri. în esență, longevitatea unei mașini nu depinde doar de marca aleasă, ci și de disciplina cu care proprietarul respectă aceste intervenții esențiale.

