Ludovic Orban: Câinele Toby, alungat de șefii PNL de la sediul partidului, are acum o casă nouă și o familie care va avea grijă de el (FOTO)

Toby, cățelul adus de Ludovic Orban la sediul PNL, în 2017, și gonit recent la adăpostul din Brănești de actualii lideri ai partidului, a fost adoptat! Fostul premier a povestit că a mers la adăpost să-l vadă pe cățel, apoi a reușit să-i găsească o familie. Doi prieteni de-ai săi s-au oferit să aibă grijă de el. Toby e acum pe mâini bune, e îngrijit și are o curte uriașă doar a lui.

Ludovic Orban: Cățelul Toby are acum o familie

Liderul partidului Forța Dreptei marți că l-a dus pe Toby la sediul PNL în 2017 și acolo a rămas, fără să supere pe nimeni, până de curând când „epigonii instalați la ordin la butoanele partidului nu au mai avut loc de el și l-au alungat, ducându-l la un adăpost de căței”.

Acum, însă, „Toby are o nouă casă și o familie care va avea grijă de el”.

„Dimineața am fost la adăpostul unde a fost exilat și imediat ce am plecat de acolo am început să dau sfoară în țară să găsesc o familie potrivită care să îl adopte. Din fericire, căutarea nu a durat foarte mult. În jur de 12.00 m-au sunat prietenii mei Oana și Claudiu că vor să îl adopte. Mai mult decât atât, m-au sunat chiar de la adăpostul din Brănești, unde se duseseră deja ca să îl vadă pe Toby. M-am urcat imediat în mașină și m-am întors la Brănești, unde s-au semnat imediat actele de adopție în prezența medicului veterinar”, a povestit Orban, pe Facebook.

Acesta a mai susținut că noii părinți ai lui Toby sunt iubitori de animale și au mai avut un câine vreme de 13 ani, așa că știu ce au de făcut. În plus, Toby are acum și o curte mare, mare pe care poate să zburde în voie.