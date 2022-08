Ludovic Orban acuză liderii PNL că l-au trimis la adăpostul de câini pe Toby, patrupedul pe care el l-a adus la partid acum 5 ani: „Asta a pus capac. Nici nu mai vreau să aud de ei”

Ludovic Orban, liderul partidului Forța Dreptei, fost premier și fost președinte PNL, a povestit că actuala conducere a PNL l-a gonit la un adăpost de căței pe Toby, patrupedul pe care el l-a adus acum cinci ani. Toby, mai liberal decât mulți din actuala conducere a PNL, căci a stat la partid mai mult timp decât ei, nu a deranjat niciodată pe nimeni, fiind „băiat bun” în curtea sediului. N-a contat. După atâta timp de stat printre oameni, PNL-iștii l-au trimis la adăpostul de câini. „Asta a pus capac. Nici nu mai vreau să aud de ei”, a scris Orban.

Povestea lui Toby, un câine mai liberal decât actuala conducere a PNL

„Pe mine m-ați…, dar cu Toby ce-ați avut?

În 2017 o amică m-a rugat să găsesc o soluție pentru cățelul ei, pentru că nu mai avea posibilitatea să aibă grijă de el. Acasă nu mai puteam să îl iau, pentru că aveam deja 3. Am întrebat mai mulți colegi dacă nu pot să îl adopte și, până la urmă, am decis să îi oferim „casă” lui Toby la sediul PNL, care are și o curte foarte spațioasă. Nimeni nu a avut nicio obiecție.

Toby a devenit un obișnuit al casei. Primea mâncare și atenție de la mulți liberali iubitori de animale. 5 ani de zile a fost tratat cu omenie. Nu a deranjat pe nimeni și nimeni nu a avut nicio treabă cu el. Asta până de curând”, a scris Ludovic Orban,

De curând, însă, câinele a fost trimis la un adăpost: „Astăzi am aflat cu stupoare că epigonii instalați la ordin la butoanele partidului nu au mai avut loc de el și l-au alungat, ducându-l la un adăpost de căței. Cât de rău să fii, cât de insensibil ca să alungi fără niciun motiv un cățel nevinovat din locul în care s-a obișnuit să trăiască? Cum să îl duci la un adăpst de câini după ce a trăit 5 ani printre oameni? Nu au fost în stare să găsească niciun iubitor de animale care să îl adopte? Asta a pus capac. Nici nu mai vreau să aud de ei”.