Ludovic Orban despre USR: „Abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”

16 nov. 2025, 14:02
Foto: Ludovic Orban / Facebook

Consilierul prezidențial Ludovic Orban acuză Uniunea Salvați România că folosește excesiv imaginea președintelui Nicușor Dan în campania pentru Primăria Capitalei și avertizează că această strategie riscă să irite chiar nucleul de susținători ai șefului statului. Declarațiile au fost făcute recent într-o emisiune tv.

Ludovic Orban a precizat că președintele Nicușor Dan și-a explicat deja poziția la o conferință de presă, după ce a participat la evenimentul de lansare a candidatului USR pentru Primăria Generală, dar „asta nu înseamnă că e implicat în campanie”. „A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea președintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanții lui Nicușor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicușor Dan”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă președintele este deranjat de modul în care USR îi folosește imaginea, consilierul prezidențial a spus că nu a avut o discuție pe acest subiect cu Nicușor Dan. „Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureștenilor și urmează să hotărască”, a afirmat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a legat subiectul și de eșecul negocierilor pentru un candidat comun al formațiunilor de centru-dreapta la Primăria Capitalei. În opinia sa, lipsa unui acord între partidele „afine din bazinul de centru-dreapta” transferă întreaga responsabilitate asupra acestora, în cazul în care scrutinul pentru Primăria Generală va fi câștigat de un alt candidat decât cel susținut de ele.

