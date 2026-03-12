B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Turist britanic, sub acuzare în Dubai după ce a filmat un atac cu rachete iraniene. Cum au reacționat autoritățile din Emiratele Arabe Unite

Turist britanic, sub acuzare în Dubai după ce a filmat un atac cu rachete iraniene. Cum au reacționat autoritățile din Emiratele Arabe Unite

Iulia Petcu
12 mart. 2026, 22:34
Turist britanic, sub acuzare în Dubai după ce a filmat un atac cu rachete iraniene. Cum au reacționat autoritățile din Emiratele Arabe Unite
Dubai. Sursa foto: Hepta - Face to Face / ImageStockArt/face to face
Cuprins
  1. De ce a fost acuzat turistul britanic în Dubai
  2. Ce spun reprezentanții organizației care îl asistă
  3. Cum este privită situația de organizațiile pentru drepturile omului

Un turist britanic se confruntă cu acuzații în Emiratele Arabe Unite după ce ar fi filmat pe telefon rachete care traversau cerul deasupra orașului Dubai. Cazul a stârnit reacții din partea organizațiilor pentru drepturile omului și a atras atenția asupra legislației locale privind criminalitatea cibernetică.

De ce a fost acuzat turistul britanic în Dubai

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite l-ar fi pus sub acuzare pe bărbat în baza unei legi care sancționează distribuirea sau publicarea materialelor considerate capabile să afecteze ordinea publică.

Potrivit organizației Detained in Dubai, care oferă sprijin juridic persoanelor implicate în astfel de cazuri, poliția ar fi descoperit pe telefonul turistului un videoclip care surprindea un atac cu rachete iraniene deasupra orașului.

Radha Stirling, director executiv al organizației, a explicat că britanicul din Londra ar fi fost acuzat alături de alte aproximativ 20 de persoane în urma verificărilor efectuate de autorități.

Ce spun reprezentanții organizației care îl asistă

Radha Stirling a declarat că documentele oficiale ale cazului nu oferă detalii clare despre presupusa încălcare a legii. Ea a afirmat pentru BBC că acuzațiile formulate în acest dosar sunt „foarte vagi”. „Am analizat actul de acuzare și, citindu-l, nu ai putea să-ți dai seama ce au făcut greșit”, a spus ea.

Reprezentanta organizației a mai subliniat că astfel de cazuri devin tot mai frecvente în Emiratele Arabe Unite, unde legislația privind criminalitatea cibernetică este aplicată strict. „Vedem din ce în ce mai multe persoane acuzate în temeiul normelor privind criminalitatea cibernetică din EAU.”

Stirling a precizat că familia bărbatului a reușit să ia legătura cu acesta după reținere, relatează G4Media.

Cum este privită situația de organizațiile pentru drepturile omului

Potrivit Radhei Stirling, autoritățile ar putea reacționa ferm la astfel de filmări deoarece încearcă să mențină imaginea Emiratelor Arabe Unite ca destinație sigură pentru turiști. Ea a spus că este posibil ca persoanele care au înregistrat imagini cu rachetele să fi fost vizate deoarece autoritățile „vor să mențină aparența că este un loc sigur pentru turiști”.

Organizația Amnesty International a criticat, la rândul său, cadrul legislativ din Emiratele Arabe Unite. Potrivit grupului pentru drepturile omului, Emiratele Arabe Unite „au continuat să incrimineze dreptul la libertatea de exprimare prin multiple legi și să pedepsească criticii reali sau percepuți ai guvernului”.

