Acasa » Eveniment » MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”

MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”

11 nov. 2025, 21:05
MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum crede FSB că au acționat spionii britanici și ucraineni
  2. Reacția MAE acuzațiile Rusiei

FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, anunța marți dimineață că a dejucat un complot al spionilor britanici și ucraineni. Rușii susțin că misiunea celor două state ar fi fost deturnarea unui avion MIG-31 către baza Mihail Kogălniceanu din România. Ca răspuns la acuzațiile Rusiei, purtătorul de cuvânt al MAE a făcut o postare pe platforma X. 

Cum crede FSB că au acționat spionii britanici și ucraineni

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei acuză spionii britanici și ucraineni că ar fi încercat să convingă piloții ruși să fure un avion de vânătoare MIG-31, echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal. În schimbul a 3 milioane de dolari și cetățenie britanică, un pilot rus ar fi trebuit să ducă aeronava spre baza aviatică de la Mihail Kogăniceanu, conform Reuters.

Potrivit FSB, planul pus la punct de britanici și ucraineni ar fi urmărit doborârarea avionului de apărarea antiaeriană a Românie, deasupra bazei NATO de la Constanța. Scopul era de a provoca „cea mai mare bază aeriană NATO”, de la Mihail Kogălniceanu

„Măsurile luate au zădărnicit planurile serviciilor de informații ucrainene și britanice de a organiza o provocare la scară largă”, a transmis  FSB.

Mai mulți oficiali ruși au lăsat de înțeles, de-a lungul timpului, că Marea Britanie este principalul dușman al Rusiei, din întreaga Europă. Moscova acuză Londra că alimentează războiul din Ucraina. Totodată, serviciile secrete britanice sunt acuzate că ajută Ucraina să organizeze operațiuni pe teritoriul rus.

Reacția MAE acuzațiile Rusiei

Ca urmare a acuzațiilor FSB, care a susținut că britanicii și ucrainenii plănuiau deturnarea unui avion rusesc către baza Mihail Kogălniceanu, Ministerul român de Externe a oferit o reacție. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a ironizat scenariul făcut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, făcând referire la romanele sovietice de spionaj.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusa și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă sa le acopere”, scrie purtătorul de cuvânt al MAE.

