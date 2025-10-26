Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află în vizită oficială la pe 26 octombrie, unde participă, alături de omologul său român , la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale.

Vizită la București

Maia Sandu participă la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale, unde sunt prezenți mii de credincioși, conform Agerpres.

„Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române”, se arată pe site-ul Președinției Republicii Moldova.

În cadrul vizitei la București, președinta Maia Sandu va avea o întrevedere și cu președintele României, Nicușor Dan.

Slujba de sfințire

La slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale sunt așteptați zece mii de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, printre care se numără liderul de la Cotroceni, Nicușor Dan, și premierul României, Ilie Bolojan.

De asemenea, luni, 27 octombrie, șeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu acest prilej va avea loc ceremonia de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române.

Programul evenimentului

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale va începe la ora 10:30 și va dura până la ora 12:30. La această slujbă va participa și un sobor extins de ierarhi, 65 la număr, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei se va citi Actul de sfințire.

În timpul Sfintei Liturghii și al slujbei de sfințire a picturii Catedralei Naționale în interiorul edificiului vor avea acces numai invitații oficiali, în număr de 2.500, iar pe esplanada din fața Catedralei vor asista la slujbă numai grupurile organizate de pelerini din eparhiile din țară, în număr de peste 8.000 de persoane, care vor putea urmări slujba pe ecranele special montate în proximitatea treptelor de acces.

Ceilalți credincioși prezenți, atât din București, cât și din alte localități, vor putea urmări slujba din spațiul situat vizavi, în exteriorul ansamblului (gardului) Catedralei Naționale, pe alte ecrane montate pentru vizionarea slujbei.