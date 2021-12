Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Florin Roșu: A privi COVID-19 ca pe o simplă gripă sau de parcă nu există, un percept total eronat. Va urma și valul 5. Depinde de noi cum vom gestiona situația

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Florin Roșu, a atras atenția că va exista și un al cincilea val pandemic. Depinde de noi cum vom gestiona situația, a subliniat medicul de ATI.

„Există o foarte mare diferență, nu există comparație între virusul gripal și virusul SARS-CoV-2. Virusul gripal determină gripa, virusul SARS-CoV-2 determină Covid-19. Din punctul meu de vedere, pandemia va dura până spre finalul anului 2022, începutul anului 2023, când cu toții vom putea preveni îmbolnăvirea Covid-19. Putem să facem o comparație între gripă și Covid-19 din următorul punct de vedere: vom avea prevenție printr-un vaccin antigripal și un vaccin anti Covid-19 și printr-un tratament. Un tratament antigripal și un tratament anti Covid-19”, a declarat Florin Roșu, citat de Știrile TVR.

El a explicat că este „un percept total eronat să privești „Covid-19 ca pe o boală care este o simplă gripă sau că nu există”.

„Cu toții trebuie să înțelegem: va urma și următorul val. Valul 5. Depinde de noi cum vom gestiona”, a subliniat medicul.

Recent, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași explica pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că în circa un an de zile „ne vom obișnui să conviețuim cu acest virus, așa cum în momentul de față conviețuim cu virusul gripal”.

„Conform studiilor care s-au realizat până în momentul de față, noua tulpină este într-adevăr cu un grad de transmitere mult mai mare decât tulpina Delta. În schimb, se pare că din punct de vedere al dezvoltării unor forme ale bolii COVID-19 severe este mult mai (…) blândă, comparativ cu tulpina Delta. În consecință, ținând cont de caracteristicile virale, sperăm că de această dată le va respecta, pentru că, vedeți dumneavoastră, tot ceea ce am studiat noi în școala de Medicină și, mai mult decât atât, în practica medicală, acest virus SARS-CoV-2 ne-a demonstrat că lucrurile de multe ori nu stau chiar așa. Să sperăm că de această dată va merge după regulile virale, iar într-un interval – am aproximat eu – de un an de zile tulpina Omicron va înlocui tulpina Delta, așa cum în momentul de față tulpina Delta a înlocuit celelalte tulpini”, spunea medicul.