Singh Bhupinder, managerul , a fost arestat pentru 30 de zile. Judecătorii au decis în acest sens, la solicitarea procurorilor care îl acuză de corupție.

Mită uriașă pentru un contract de lucrări

Directorul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș este acuzat că ar fi acceptat o promisiune pentru o . În schimb, el urma să acorde, preferențial, un contract public pentru lucrări în cadrul unității medicale. Cazul este instrumentat de Serviciul Teritorial Timișoara. În mai sunt anchetați un consilier județean și un om de afaceri local.

Potrivit procurorilor, contractul promis de Singh Bhupinder viza lucrări de reparații la etajul al șaselea al spitalului pe care îl conduce. Valoarea acestor prestații erau estimate la 900.400 lei fără TVA. În schimbul acestui favor, managerul spitalului urma să primească 250.000 de lei, de la administratorul societății. De altfel, acesta a fost pus, la rându-i sub urmărire penală pentru dare de mită.

„La data de 4 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, ar fi acceptat promisiunea, direct şi pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăţi comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, şi anume atribuirea preferenţială, prin achiziţie directă, a unui contract de achiziţie publică cu societatea menţionată anterior constând în lucrări de reparaţii la etajul şase al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, în valoare de 900.400 lei, fără TVA”, a arătat DNA.

Singh Bhupinder a fost reţinut în noaptea de 18 spre 19 septembrie pentru 24 de ore de DNA. Ulerior, judecătorii Tribunalului Timiș au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, în timp ce procurorii DNA continuă investigațiile pentru a stabili toate legăturile din jurul afacerii.

Bani descoperiți la percheziții

Procurorii DNA Timișoara, care au instrumentat cazul, au făcut mai multe percheziții, pe 18 septembrie, în opt locații din județul Caraș-Severin. Între locațiile vizate a fost și domiciliul directorului Singh Bhupinder.

Autoritățile au descoperit în locuința acestuia o sumă de peste 28.000 de euro și 96.200 de lei. De asemenea, au mai fost descoperite sume mai mici în alte monede. Este vorba despre 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci şi 5.000 forinţi.

În urma percheziţiilor, anchetatorii din cadrul DNA au ridicat mai multe documente şi computere care vor fi analizate în contextul acestei anchete.

În afara anchetei care îl vizează în prezent, managerul este acuzat că ar fi încheiat, prin atribuire directă, mai multe contracte cu două firme pentru o serie de lucrări de modernizare a spitalului. În schimb ar fi primit mai multe sume de bani.

Cine este Singh Bhupinder

Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal Caransebeş, este cetăţean român de naţionalitate indiană. El este medic de chirurgie plastică şi reparatorie. A fost numit manager al Spitalului Municipal din Caransebeş în luna mai 2025. În trecut, a mai fost director medical în spital şi consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătăţii.

Soția sa este director medical la Ambulanța Reșița. Despre cei doi se spune că încasau lunar, venituri de aproximativ 25.000 lei net pe lună.

Conform presei din Caraș-Severin, Singh Bhupinder este finul PSD-istului Ioan Mocioalcă, baron PSD din Caraș Severin, în prezent vicepreședinte al Curții de Conturi.

Consilier județean anchetat de DNA

Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt cercetaţi în acelaşi dosar. Este vorba despre consilierul judeţean Ionel Dragomir, care este şi om de afaceri, dar și despre patronul unei pizzerii din Caransebeş.

Procurorii DNA au făcut percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor. Cei trei suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori şi aduşi la Timişoara, la sediul DNA, pentru audieri.