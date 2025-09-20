B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei

Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei

Adrian Teampău
20 sept. 2025, 17:52
Managerul spitalului din Caransebeș a fost arestat. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită 250.000 de lei
Singh Bhupinder
Cuprins
  1. Mită uriașă pentru un contract de lucrări
  2. Bani descoperiți la percheziții
  3. Cine este Singh Bhupinder
  4. Consilier județean anchetat de DNA

Singh Bhupinder, managerul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș, a fost arestat pentru 30 de zile. Judecătorii au decis în acest sens, la solicitarea procurorilor care îl acuză de corupție.

Mită uriașă pentru un contract de lucrări

Directorul Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș este acuzat că ar fi acceptat o promisiune pentru o mită uriașă. În schimb, el urma să acorde, preferențial, un contract public pentru lucrări în cadrul unității medicale. Cazul este instrumentat de Serviciul Teritorial DNA Timișoara. În dosarul penal mai sunt anchetați un consilier județean și un om de afaceri local.

Potrivit procurorilor, contractul promis de Singh Bhupinder viza lucrări de reparații la etajul al șaselea al spitalului pe care îl conduce. Valoarea acestor prestații erau estimate la 900.400 lei fără TVA. În schimbul acestui favor, managerul spitalului urma să primească 250.000 de lei, de la administratorul societății. De altfel, acesta a fost pus, la rându-i sub urmărire penală pentru dare de mită.

„La data de 4 mai 2025, suspectul Singh Bhupinder, în calitate de manager al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, ar fi acceptat promisiunea, direct şi pentru sine, de la suspectul D.I., administrator al unei societăţi comerciale, de a primi suma de 250.000 de lei, în legătură cu îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, şi anume atribuirea preferenţială, prin achiziţie directă, a unui contract de achiziţie publică cu societatea menţionată anterior constând în lucrări de reparaţii la etajul şase al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, în valoare de 900.400 lei, fără TVA”, a arătat DNA.

Singh Bhupinder a fost reţinut în noaptea de 18 spre 19 septembrie pentru 24 de ore de DNA. Ulerior, judecătorii Tribunalului Timiș au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile, în timp ce procurorii DNA continuă investigațiile pentru a stabili toate legăturile din jurul afacerii.

Bani descoperiți la percheziții

Procurorii DNA Timișoara, care au instrumentat cazul, au făcut mai multe percheziții, pe 18 septembrie, în opt locații din județul Caraș-Severin. Între locațiile vizate a fost și domiciliul directorului Singh Bhupinder.

Autoritățile au descoperit în locuința acestuia o sumă de peste 28.000 de euro și 96.200 de lei. De asemenea, au mai fost descoperite sume mai mici în alte monede. Este vorba despre 2.541 dolari, 340 lire, 500 franci şi 5.000 forinţi.

În urma percheziţiilor, anchetatorii din cadrul DNA au ridicat mai multe documente şi computere care vor fi analizate în contextul acestei anchete.

În afara anchetei care îl vizează în prezent, managerul este acuzat că ar fi încheiat, prin atribuire directă, mai multe contracte cu două firme pentru o serie de lucrări de modernizare a spitalului. În schimb ar fi primit mai multe sume de bani.

Cine este Singh Bhupinder

Singh Bhupinder, manager al Spitalului Municipal Caransebeş, este cetăţean român de naţionalitate indiană. El este medic de chirurgie plastică şi reparatorie. A fost numit manager al Spitalului Municipal din Caransebeş în luna mai 2025. În trecut, a mai fost director medical în spital şi consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătăţii.

Soția sa este director medical la Ambulanța Reșița. Despre cei doi se spune că încasau lunar, venituri de aproximativ 25.000 lei net pe lună.

Conform presei din Caraș-Severin, Singh Bhupinder este finul PSD-istului Ioan Mocioalcă, baron PSD din Caraș Severin, în prezent vicepreședinte al Curții de Conturi.

Consilier județean anchetat de DNA

Alte două persoane, un consilier judeţean din Caraş- Severin, dar şi un om de afaceri din Caransebeş, sunt cercetaţi în acelaşi dosar. Este vorba despre consilierul judeţean Ionel Dragomir, care este şi om de afaceri, dar și despre patronul unei pizzerii din Caransebeş.

Procurorii DNA au făcut percheziţii la spital, la sedii de firmă şi la locuinţele suspecţilor. Cei trei suspecţi au fost ridicaţi de anchetatori şi aduşi la Timişoara, la sediul DNA, pentru audieri.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
Eveniment
Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
Leguma din Uzbekistan care a ajuns și în culturile românești. Cât costă și cum poate fi folosită
Eveniment
Leguma din Uzbekistan care a ajuns și în culturile românești. Cât costă și cum poate fi folosită
Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul problemele țării
Eveniment
Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul problemele țării
Ce avantaje au elevii care studiază la licee militar din România. „Învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră”
Eveniment
Ce avantaje au elevii care studiază la licee militar din România. „Învăţăm să fim cea mai bună versiune a noastră”
Efectele alcoolului asupra fiicatului. Ce se întâmplă când încetăm să mai bem
Eveniment
Efectele alcoolului asupra fiicatului. Ce se întâmplă când încetăm să mai bem
Generația ecranelor: tinerii petrec mai puțin timp afară ca niciodată
Eveniment
Generația ecranelor: tinerii petrec mai puțin timp afară ca niciodată
Tehnologia care va revoluționa știința medicală. O aplicație IA poate estima bolile pe care le-ar putea dezvolta un pacient
Eveniment
Tehnologia care va revoluționa știința medicală. O aplicație IA poate estima bolile pe care le-ar putea dezvolta un pacient
Generația Z rescrie regulile căsniciei! De ce femeile nu mai vor să-și schimbe numele
Eveniment
Generația Z rescrie regulile căsniciei! De ce femeile nu mai vor să-și schimbe numele
Documente de sec XXI, cu infrastructură de sec XIX. Studenții care cer transport gratuit pe CFR încurcați de cartea electronică de identitate
Eveniment
Documente de sec XXI, cu infrastructură de sec XIX. Studenții care cer transport gratuit pe CFR încurcați de cartea electronică de identitate
Statul român a intrat în posesia despăgubirii pentru tezaurul dacic furat. Câți bani au fost trimiși Muzeului Național de Istorie
Eveniment
Statul român a intrat în posesia despăgubirii pentru tezaurul dacic furat. Câți bani au fost trimiși Muzeului Național de Istorie
Ultima oră
20:43 - Consilierul lui Bolojan propune desființarea ANAF. Cum răspunde ministrul Finanțelor
20:11 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 septembrie: „Spectatori sau actori înainte de eclipsă?” (VIDEO)
17:11 - Robert Hajnal a câștigat cursa „I FEEL SLOVENIA 120K”. Ultramaratonistul român a alergat 120 de kilometri în mai puțin de 14 ore
16:23 - Rețeta perfectă pentru toamnă. Cum se prepară friptura care se poate servi atât caldă, cu garnitură, cât și rece, în locul mezelurilor din comerț
15:35 - Mihai Bendeac, dezvăluiri din viața amoroasă: „Singurătatea e un viciu”. De când nu a mai avut o întâlnire romantică
15:01 - Nouă moarte suspectă în Rusia: un manager de top a fost găsit fără viață. Este al 20-lea caz similar de la începutul războiului
14:14 - Leguma din Uzbekistan care a ajuns și în culturile românești. Cât costă și cum poate fi folosită
13:27 - Ce s-a întâmplat cu casa lui Alexandru Arșinel din Dolhasca. Anunțul făcut de fiul acestuia, Bogdan
12:49 - Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul problemele țării
12:00 - Mai multe zboruri au fost anulate după un atac cibernetic asupra sistemului de check-in. Aeroporturile din Europa care au fost afectate